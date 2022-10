Koten (SPD): Měli bychom podpořit Polsko a odstoupit od emisních povolenek

reklama

Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, vážený pane premiére, já bych na vás měl takový hlavní dotaz a potom ještě několik menších dotazů.

Dá se říct, že včera jsme se shodli s jedním z členů ODS ohledně emisních povolenek, protože zrušení emisních povolenek a i v rámci toho summitu a našeho předsednictví v Evropské unii, tak si myslím, že bychom měli podpořit Polsko a odstoupit od emisních povolenek v EU, protože ty nám jednak zdražují elektřinu a také bychom měli odstoupit od takzvaného Green Dealu, protože ten nám zdražuje také energie.

Co se týká zastropování energií, tak samozřejmě je to sice krok dobrým směrem, nicméně to zastropování je poměrně na vysoké úrovni a bude likvidovat jak naše podniky menší, větší, budou se výroby stěhovat mimo Českou republiku a bude to indukovat poměrně velkou nezaměstnanost. A já se divím, protože ODS jako pravicová strana vždycky byla proti přerozdělování finančních prostředků, které někdo získá v podnikání, a to přesně se nyní děje. To znamená sektorová daň, daň podniků, které vydělávají na energetické krizi, a vy to chcete přerozdělovat. Já bych byl pro to, aby ty peníze zůstaly v kapsách těch spotřebitelů a aby se to vyřešilo hned na začátku systémově. Já si myslím, že jste tady po tom i v tom minulém volebním období volal, aby se veškeré věci řešily systémově. To znamená v případě, že vyrobíme elektřinu lacino, tak vy jako majoritní vlastník, jako stát, můžete samozřejmě tu elektřinu prodávat napřímo, nikoliv přes další překupníky, kteří na tom vydělávají a potom konečným distributorům tu elektřinu prodávají.

A co se týká rozpočtu, kde potom budete brát peníze, pokud se tedy zavřou podniky? Děkuji za odpověď.

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koten (SPD): Sledujete nějak zdravotní stav příchozích z Ukrajiny? Množí se zprávy o záškrtu Koten (SPD): Kudy sem syrští migranti jdou, jakou cestou? Koten (SPD): Co Nord Stream 2? Je vám jedno, že nemocnice nebudou mít plyn Koten (SPD): Němci prodávají Čechům výlučně předražený spotový plyn

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama