Koten (SPD): Moc výkonná by neměla předpokládat

Děkuji, vážená paní předsedající, dámy a pánové, přeji vám krásné odpoledne takové pozdější.

Rozmáhá se nám tu takový nešvar. Stav legislativní nouze se poslední dobou stává takovým novým normálem. Já si myslím, že v minulosti nikdy nebylo tolik zákonů přijímáno ve stavu legislativní nouze.

Společenská situace vzniklá v důsledku epidemie nemoci Covid a to zjara roku 2020 si vyžadovala mimořádné reakce veřejné moci. Tehdy si myslím tedy, že to bylo pochopitelné a myslím si také, že lidé, kteří nás sledují, tedy občané, to také tak vnímali.

Tedy dá se říct, že členové Parlamentu i veřejnost měli na seznámení s návrhy velmi malý čas nebo minimální a ten čas byl tak krátký, že nebylo možné, aby se předkládané legislativní předlohy detailně prostudovaly, posoudily a mohly jim případně kvalifikované oponovat. Jak se bohužel ukazuje, vláda i parlament pokračují v této nastavené praxi, v tomto nešvaru a návrhy zákonů jsou předkládány a projednávány ve stavu legislativní nouze i tam, kde k jejich přípravě měla veřejná moc k dispozici nejméně půl roku. A to si myslím, že je právě tento případ, protože vzhledem k tomu, že paní předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová za TOP 09 v televizi Prima prohlásila, že ten zákon bude potřeba až na podzim. Tak právě z tohoto důvodu si myslím, že je nutné před takovým postupem co nejrozhodněji varovat.

Moc výkonná by neměla předpokládat, že její předlohy zákonů budou muset projít standardním legislativním procesem a hodnocením dopadů regulace jen proto, že pokračuje šíření choroby covid-19, který ovšem již v této situaci nepředstavuje tak závažné nebezpečí, jak to bylo v roce 2020, protože jednak máme nové léčebné postupy a jednak ty varianty, které se tady objevují, ať již se tady říká, že to jsou nějaké mutace nebo kvazi mutace nebo nějaké nové viry, tak nejsou naštěstí tak nebezpečné, jako původní. (Poslanec kašle.) Pardon. Tento stav tedy může trvat po mnoho dalších měsíců nebo dokonce let a je zjevně neúnosné, aby Česká republika jen proto upustila od veřejně a pod odbornou kontrolou vedené debaty nad těmito legislativními návrhy vlády.

Radek Koten SPD



Moc zákonodárná by měla s aktivací režimu legislativní nouze souhlasit jen s největší zdrženlivostí nejen proto, že tento režim dramaticky omezuje parlamentní debatu nad vládními návrhy zákonů, ale i proto, že tento režim zpětně legitimizuje stav, v němž vláda předkládá Parlamentu návrhy zákonů, které nebyly dostatečně diskutovány a jejichž dopady a souvislosti nebyly dostatečně vyhodnoceny.

Jak výkonná, tak zákonodárná moc by se měly v tomto ohledu poučit ze situace, která nastala v souvislosti s projednáváním vládního návrhu novelizace zákona 191/2020 Sb., označovaného jako lex covid, a zasahující mimo jiné do právní úpravy insolvenčního řízení. Ten vykazuje známky nedostatečné analýzy dopadů navrhovaných pravidel a to zejména u pravidla prodlužujícího pozastavení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh u novelizace pravidel upravujících mimořádné moratorium. (Poslanec kašle.)

Zákon č. 191/2020 Sb., označovaný tedy jako lex covid, vznikl na přelomu března a dubna jako extrémně rychlá a z hlediska závazných standardů legislativní praxe zcela improvizovaná reakce na propuknutí epidemie nemoci covid a na restrikce vyhlášené vládou a Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s ní. Vládní návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk 807 dne 1. dubna a dále Poslanecká sněmovna předlohu ve stavu legislativní nouze projednala, schválila a postoupila Senátu dne 9. dubna. Senát ji schválil 17. dubna a prezident republiky zákon Parlamentem podepsal 20. dubna 2020. Takto rozsáhlý právní předpis zasahující nebývalým způsobem do celé řady oborů procesního práva včetně práva insolvenčního byl Parlamentem projednán a schválen za méně než tři týdny.

Vše výše uvedené se odehrálo v prvním měsíci po vyhlášení nouzového stavu, který tedy nyní nemáme, ale bohužel ta situace se v případě tohoto zákona, tedy pandemického, až nápadně podobá a ten tlak na to projednání se až nápadně podobá tady tomu, co už jsme zde zažili, a to tedy včetně nouzového stavu, přijetí drakonických omezení společenského života, která v principu zamezovala naprosto normálnímu fungování soudních procesů, a stalo se tak v situaci, kdy byl další vývoj epidemie onemocnění covid-19 velkou neznámou a stejně tak bylo velmi nejasné, jak hluboké dopady bude mít nastalá situace na ekonomický život. (Poslanec opět kašle.) Pardon. Já už to nemůžu nějak udýchat. (Kolegyně poslankyně mu vzápětí nese vodu.)

Dne 19. října 2020, tedy takřka přesně půlroku po jeho přijetí, byl poslancům jako sněmovní tisk 1060 rozeslán vládní návrh novelizace zákona lex covid. Na vládním legislativním portálu byl návrh zveřejněn téhož dne a Poslanecká sněmovna opět ve stavu legislativní nouze vládní návrh projednávala a schválila dne 23. října a postoupila Senátu. Senát předlohu dne 29. října projednal jako senátní tisk 339 a vrátil ji Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na vypuštění pravidla zařazeného do čl. 3 bodu 4, podle kterého mělo platit, že souhlas věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria se nevyžaduje a podal-li dlužník návrh na mimořádné moratorium do 31. srpna 2020.

Pokud jde tedy o insolvenční řízení vedená ohledně obchodních korporací, novela lex covid navrhovala prodloužit suspendování dlužnické povinnosti podat insolvenční návrh do 30. června 2021 a s tím prodloužit i právo dlužníků řešících úpadek reorganizací navrhnout, aby bylo dočasně přerušeno plnění jejich reorganizačního plánu a do téhož data znovu zavést možnost navrhnout vyhlášení mimořádného moratoria, pokud dlužník nebyl k 5. říjnu 2020 v úpadku a pokud ohledně něj již dříve nebylo vyhlášeno mimořádné moratorium.

Já to tady jen převádím na ten nový zákon, na pandemický zákon, v tom, že my tady ovlivňujeme životy milionů lidí - alespoň vláda by to tak ráda udělala a tím pádem by tady zavedla v podstatě takový precedens, že ve stavu legislativní nouze se dá projednat cokoli nepopulárního, dá se nedemokraticky omezovat doba vystoupení tak, aby nebylo možné zákon dobře projednat, a navíc ta diskuse, jak je k tomu omezená, tak v podstatě nedává prostor ani pro to - i díky tomu, že ten tisk a jeho dopady není možné tady ani projednat, tak tím pádem my se dostáváme do té situace, že takový zákon, který z našeho hlediska je absolutně nepotřebný v této situaci, tak že my to tady budeme řešit v systému legislativní nouze. A bohužel to zneužívání podávání zákonů v legislativní nouzi je zřejmě bráno za takový nový standard.

Já vím, že nová vláda tady prohlašovala, že všechno bude dělat jinak, že to bude dělat lépe, ale bohužel občané této země, kteří jsou zahnáni do úplného kouta těmi různými omezeními a drakonickými zákazy a příkazy, už toho mají prostě dost. Takže ještě jednou opravdu varuji před schválením této novely.

Děkuji.

