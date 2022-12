Král (ODS): Energetický zákon tady krájíme salámovou metodou

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Úvodem, ještě než se dostanu k tomu, co jsem chtěl dnes říct, tak mi to nedá, musím okomentovat to, co tady zaznělo před chviličkou k těm podílům obnovitelných zdrojů na mixu, řekněme, paliv nebo zdrojů pro výrobu elektřiny v České republice.

Pro kolegu Bernarda ústy paní předsedající, ta čísla, která tady zazněla, to je pravda. Já samozřejmě jsem pro rozvoj obnovitelných zdrojů v rámci pokroku. Ale když řekneme to A, musíme říct i to B. Když se podíváme na cenu elektřiny v roce 2018, tak jestli se nepletu, tak to bylo cirka 30 euro za megawatthodinu, a v roce 2022 je to cirka 400 euro za megawatthodinu. Tak si zkuste dosadit do té rovnice, jestli za to také trochu nemůže rozvoj obnovitelných zdrojů. A to už se tady vůbec nebavím o distribučních nákladech, které například vidíme v Německu, jak rozvoj obnovitelných zdrojů dramaticky zvýšil náklady na distribuce, podpůrné služby a podobně. Takže když se tady bavíme o poměru OZE, prosím, říkejme i to B, říkejme, kolik to stojí. A jistě to všem občanům vysvětlíme a rádi tu vysokou cenu elektřiny zaplatí. Můžeme se na to zeptat i například velkého průmyslu. I ten velký průmysl drahou cenu elektřiny také určitě rád zaplatí.

Nicméně k tomu podstatnému, proč si dnes dovoluji tady vystoupit. Členům hospodářského výboru se tímto omlouvám, protože z velké části se budou opakovat ty argumenty, které již zazněly na jednání hospodářského výboru 24. listopadu. Už tady zaznělo relativně mnohé dnes na adresu mého pozměňovacího návrhu číslo 1531, nicméně dovolím si tady ho krátce ještě jednou okomentovat. Chci předeslat to, že tato novela energetického zákona má moji podporu.

Víte, že tady dlouhodobě kritizuji to, že energetický zákon, který je klíčovou legislativní normou pro energetiku, a koneckonců celé hospodářství salámovou metodou tady krájíme a v celkem v letošním roce v asi pěti novelách, nebo uvidíme, jak bude činorodé Ministerstvo průmyslu a obchodu, nějakým způsobem tuto normu upravujeme. Nicméně dovolte mi tady na začátek říct, že tak jak ten systém energetiky, když se budu bavit teda jenom o energetice, ale ono to platí obecně, ten systém legislativy a různých regulací, dotací a podobně je již tak složitý, že jednotlivé záměry, procesy, projekty se začínají kanibalizovat, začínají se dostávat do rozporů a podobně.

Tím, že jsme zavedli cenové stropy na elektřinu a plyn, tak tím jsme vlastně svým způsobem zastropovali i ceny tepla, které se vyrábí z decentrálních zdrojů. To je například plynová kotelna, domovní plynová kotelna nebo takzvaná bloková domovní kotelna, tepelné čerpadlo a podobně. Tím dochází k další diskriminaci, já to nemám úplně rád, ale použiji to známé slovo, centrální systémy centrálního zásobování teplem, nebo chcete-li soustavy zásobování teplem, které jsou tímto diskriminované, protože ceny paliv těchto centrálních zdrojů, chcete-li, nejsou prostě zastropovány. A jistě mi na to můžete namítnout, že například ceny zemního plynu byly zastropovány i pro teplárny. To je pravda. Nicméně zejména ty velké teplárny používají palivový mix, jinými slovy nepálí jenom plyn, jsou tam další paliva jako například uhlí, štěpka, které jsou logickými substituty zemního plynu.

To znamená, vidíme dnes dramatický nárůst ceny i těchto paliv, zejména černého uhlí, ale vidíme to i u hnědého a i u štěpky. Tím, že ty velké zdroje, teplárny prostě nemají zastropovány tato paliva, tak jsou významně diskriminovány. A ty, které pálí zastropovaný zemní plyn, tak ty jsou stále dál zastropovány tím, že musí platit za spalování fosilních paliv emisní povolenku, a ty decentrální zdroje ty povolenky platit nemusí. Tím tady nechci zdržovat. Myslím, že problematika emisních povolenek je vám již všem relativně dobře známa.

Pozměňovacím návrhem si dovoluji v rámci té mimořádné tržní situace, to je ten nový termín, který jsme do energetického zákona zavedli, a v situaci, kdy zavádíme cenové stropy, což se stalo nařízením vlády, na elektřinu a plyn, dočasně po dobu této situace umožnit změnu způsobu vytápění ve městech a obcích, kde je soustava zásobování teplem pouze se souhlasem, řekněme, držitele licence, nebo chcete-li provozovatele té soustavy nebo chcete-li teplárny.

Nevidím v tom nic zákeřného, nic fatálního. Je to skutečně jakási zoufalá snaha tu situaci, kdy jednotlivé záměry se prostě začínají kanibalizovat, skoro by se mi až jako chtělo říct, že může dojít k nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků, protože většinou ty zdroje tepla jak ty centrální, tak ty decentrální jsou bohužel nebo bohudík, to nechám na vás, budovány s různými dotacemi, takže prostě není dle mého názoru vhodné v této situaci dopustit to, aby se ty soustavy zásobování teplem neřízeně rozpadly. Mají totiž velký dekarbonizační potenciál, a to když jsme se tady bavili na začátku o rozvoji obnovitelných zdrojů, tak věřte nebo ne, teplárenství skutečně tento potenciál má. A například to, že již dnes mnoho soustav spaluje dřevní štěpku, biomasu, je napojena například na spalovny komunálního odpadu, na ZEVO zařízení na energetické využití odpadu. Je tady potenciál k tomu, aby byly napojeny i na jaderné teplo.

Například my v Českých Budějovicích horkovodem z Temelína prostě snížíme spotřebu uhlí o cirka třetinu a dalšími projekty se dostaneme do roku 2028 do situace, kdy nebudeme k provozu naší soustavy zásobování teplem v krajské metropoli jižních Čech potřebovat víceméně žádná fosilní paliva a už vůbec žádné uhlí. Na tomto možná hloupém příkladu jsem si dovolil demonstrovat to, že skutečně teplárny tento dekarbonizační potenciál mají. A prosím, uvědomte si, že s tímto potenciálem počítá i státní energetická koncepce. Takže si myslím, že by bylo skutečně škoda, tak jak tady přednesl můj ctěný předřečník Ivan Adamec v rámci toho, že během několika následujících let, a já si skutečně myslím, že to bude několik let, že to nebude jenom pár měsíců, kdy prostě ty stropy tady s námi na cenu elektřiny a plynu budou, abychom dopustili neřízený rozpad těchto soustav zásobování teplem.

Z úst pana ministra tady zaznělo, že tento můj pozměňovací návrh není kompatibilní s evropskou legislativou. Vracíme se, trošku se točíme v kruhu, protože tuto debatu máme za sebou již na hospodářském výboru a i pak na těch jednáních, které následovaly po tom jednání hospodářského výboru. Myslím, že tam celkem evidentně vyšlo na světlo boží to, že s tím dočasným krizovým rámcem a s tou současnou mimořádnou tržní situací prostě evropská legislativa nepočítala. Takže ohánět se tady tím, že není něco kompatibilní s něčím, co neexistuje nebo neexistovalo, tak si myslím, že se skutečně vracíme na začátek té debaty a měl jsem za to, že po jednání hospodářského výboru, který doporučuje tento pozměňovací návrh Sněmovně ke schválení, jsme se dostali o krok dál.

A pak ministr tady ještě měl druhý argument, jestli jsem to dobře pochopil, pokud bychom tento pozměňovací návrh a celou tu novelu ve znění pozměňovacího návrhu schválili, že by nebylo možné odpojit - vy jste říkal, pane ministře, ústy paní předsedající, toho, kdo objektivně nemůže dále používat vytápění toho dálkového tepla. No tak v této situaci si neumím představit, že by se ty subjekty v tom místě prostě nedomluvily na tom, že nedojde, nebo dojde ke změně způsobu vytápění. Mně přijde tento argument jako lichý. Co mě mrzí, je, že se tady tyto argumenty opakují, a již na jednání hospodářského výboru bylo evidentní, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se s tím mým pozměňovacím návrhem absolutně nevypořádalo, že ho absolutně nepochopilo. A pokud vás to někoho bude zajímat, můžete si přečíst ty argumenty na hospodářském výboru. Prostě je mi to líto, že se skutečně točíme v kruhu.

Takže abych už dlouho nezdržoval, já bych vás požádal o podporu tohoto pozměňovacího návrhu v duchu doporučení hospodářského výboru z 24. listopadu letošního roku. A pokud by bylo skutečně na té formulaci, kterou jsem společně s týmem právníků vytvořil v jakési zoufalé snaze o záchranu soustav zásobování teplem, něco tak zásadně fatálního, tak jak jsem řekl, dneska na stole jsou - bohužel nebo bohudík, nechám to zase na vás - další tři novely energetického zákona, tak si myslím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu bude mít několik šancí k tomu, aby tyto mé řekněme destruktivní a fatální formulace upravilo.

Takže předem vám děkuji za podporu a díky za pozornost.

