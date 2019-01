Kubera (ODS): Sebeobětování Jana Palacha nebylo zbytečné, síla jeho činu žije a promlouvá i dnes

Dobrý den!

Je pro mě ctí, že tady mohu být s vámi.

Jsem rád, že nás je tady tolik. Znamená to, že sebeobětování Jana Palacha nebylo zbytečné, že síla jeho činu žije a promlouvá i ke dnešku, k nám všem, kteří jsme tady.

Jeho sebeobětování bylo a dodnes je naléhavou výzvou, abychom se bránili zmaru a beznaději, abychom nepodléhali marnosti.

Jan Palach je můj vrstevník. Narodil se jen o rok později, než já. Přemýšlím, jestli by dnes měl podobný pohled na svět jako já. Jak by se díval na politiku, na svět kolem nás.

Já sám jsem dlouho váhal, zda čin Jana Palacha nebyl zbytečný. Až po dvaceti letech jsem pochopil, že zbytečný nebyl.

Jedno vím jistě. Snažil by se burcovat proti apatii, snažil by se lidi spojovat a naopak, bránil by rozdělování národa v klíčových okamžicích, ať už ve jménu toho nebo onoho.

Dnes žijeme ve svobodné zemi, v demokracii, máme svobodu slova, každý může říkat a hájit svůj názor, můžeme demonstrovat, vyjadřovat různé politické názory.

Není přece nic snazšího než tvrdit, že moje pravda je lepší, než pravda někoho jiného. Ale to množství pravd rozděluje.

V tomto smyslu je dnešní situace vážná, nikoliv však zoufalá. Udělejme vše proto, aby se zoufalou nestala.

Svoboda není zadarmo, ani dnes jí nemáme trvale garantovanou. Každý den přicházíme o malý kousek, takže si toho ani nevšimneme.

Svoboda se nedá koupit ve slevě.

Hned po životě je nejdražší věcí, kterou máme. A to je odkaz, který nám tu Jan zanechal.

Přeji vám všem dobrý den.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera

Vzpomínková akce na Václavském náměstí. 16. 1. 2019.

autor: PV