Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla

19.12.2025 10:05 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Planetární ostuda. Babiš se přidal ke kolaborantům Orbánovi a Ficovi. Švejkování. Čekají nás čtyři roky malosti.“ Zatímco premiér Andrej Babiš (ANO) je s výsledkem nočního jednání v Bruselu spokojen, nejen politická opozice nenechala na šéfovi hnutí ANO nit suchou.

Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla
Foto: Youtube
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se po čtyřech letech vrátil do Bruselu v pozici premiéra. A hned první jednání si pochvaloval, neboť považoval za úspěch, že EU sice schválila půjčku Ukrajině, ale Česko, Maďarsko či Slovensko za ni nebudou ručit. Jenže to, co staronový premiér považuje za úspěch, popsali jeho opoziční kritici jako „švejkování“ a prohru Česka.  

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

95%
3%
2%
hlasovalo: 1879 lidí
„Tak jsme to v tom Bruselu moc pěkně vyšvejkovali. Ukrajinu tedy podporujeme, ale za půjčku ručit nechceme. Stejně jako Maďarsko a Slovensko. Ti byli podle našeho pana premiéra úplně proti pomoci. Vypadá to tedy trochu jako segedínský guláš. Nebo jako královna Koloběžka První – přijela, nepřijela, oblečená, neoblečená. Jestli budou tomuto postoji naši důležití partneři rozumět, o tom fakt pochybuji. Dosud jsme mluvili a jednali jasně – ano, ano; ne, ne. Teď je to tedy ano i ne,“ napsal na sociální síti X bývalý ministr dopravy a kandidát na předsedu ODS Martin Kupka.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podcaster a podnikatel Petros Michopulos zašel v hodnocení Babišova počínání ještě dál.

„Budou to čtyři roky malosti, sobectví a hanby, ale co čekat od zbabělého udavače tajné policie, který ze strachu z odsouzení vládne s galérkou a pátou kolonou Ruska,“ napsal Petros Michopulos na sociální síti X.

Jiří Nantl z ODS má za to, že Andrej Babiš udělal strategickou chybu.

„Strategická chyba. Umocněná tím, že těsně předtím v Bruselu říkal, že není v klubu s Orbánem a Ficem. Babiš směřuje Česko do pozice státu, kterému se nedá věřit a nemá smysl s ním počítat,“ varoval všechny politik ODS.

Novinář Martin Jonáš také nešetřil kritickými slovy.

„Babišova vláda předvedla, že se dokáže v kritické chvíli evropských dějin mistrně postavit na stranu malosti a krátkozrakosti. Ještě že spolu s Babišem seděli na summitu při jednání o tom, jak zachránit Ukrajinu, povětšinou dospělí lidé. A pak samozřejmě i kolaboranti Orbán a Fico, na jejichž stranu se nakonec přidal,“ konstatoval publicista.

Někdejší europoslanec zvolený za hnutí ANO Petr Ježek konstatoval, že Andrej Babiš zařadil Česko do „tábora planetární ostudy“. „Babiš spěchal na Evropskou radu, aby ještě letos zařadil Česko vedle Orbánova Maďarska a Ficova Slovenska do tábora planetární ostudy,“ napsal doslova Ježek.

Komentátor Alexandr Mitrofanov přidal do diskuse jednoduchou otázku. „Je větší kolaborant Babiš, nebo Husák?“ otázal se.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský bez vytáček označil Babiše za „zrádce Evropy“.

„Babiš, Fico a Orbán nejsou obránci Evropy, ale její zrádci. Kvůli vlastním kšeftům s Putinem prodali bezpečnost našich rodin i životy lidí na Ukrajině. Tohle není pragmatismus. Tohle je zrada,“ nebral si Zdechovský servítky.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Exministr sociálních věcí Marian Jurečka konstatoval, že každý, kdo ví, co je to hrdinství, se teď za Babiše stydí.

„Zradit přátelé a klíčového spojence, který na vás spoléhá, v době, kdy to safra potřebuje, to je přesně to, co A. Babiš a jeho vláda právě udělala! Každý slušný člověk, každý, kdo někdy četl historii 2. světové války a ví, kolik chlapů za nás umíralo a mohla jim být nějaká Evropa fuk, každý, kdo viděl například bratrstvo neohrožených, se musí za to, co za týden předvedla tato vláda, stydět,“ vypálil.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

22 dětí, 11 nemluví česky. Klaus se nebál ukázat na problém s Ukrajinci
„Za tyhle peníze jim to nekoupím.“ Trhy rozhodně ne pro každého
„Proruská sebranka!“ Nerudová rozpoutala rvačku ve studiu
Ministr Macinka v akci. Řez na jednom ministerstvu, apel na druhém

 

Zdroje:

https://t.co/5Ff6YwuYaM

https://t.co/ex254o4Uyp

https://t.co/lbMd0zSqUd

https://t.co/sebXkvSUYU

https://twitter.com/alexandrmitr2/status/2001918141048475924?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JezekCZ/status/2001912890908119080?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/jiri_nantl/status/2001898685064781827?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/makupka/status/2001909115996483872?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MartinJonas19/status/2001898874869301249?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MJureka/status/2001921764171866114?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrosKecyaPoli/status/2001910190665535767?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/2001915274451411151?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babis-Cesko-rucit-nebude-Pujcka-Ukrajine-schvalena-784455

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Česko , ekonomika , EU , Fico , KDU-ČSL , Kupka , Maďarsko , Mitrofanov , ODS , Slovensko , Ukrajina , Orbán , Nantl , Zdechovský , válka na Ukrajině , Michopulos , Martin Jonáš , Petr Ježek

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že Andrej Babiš zradil Evropu a způsobil Česku hanbu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co by EU měla z toho, kdyby nás zatáhla do války?

Vy tvrdíte, že se o to pokouší. Proč by to dělala? A k té mírové iniciativě Trupma. Podle vás je jeho návrh vůči Ukrajině spravedlivý? Nezohledňuje jen zájmy USA a Ruska?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla

10:05 Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla

„Planetární ostuda. Babiš se přidal ke kolaborantům Orbánovi a Ficovi. Švejkování. Čekají nás čtyři …