Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se po čtyřech letech vrátil do Bruselu v pozici premiéra. A hned první jednání si pochvaloval, neboť považoval za úspěch, že EU sice schválila půjčku Ukrajině, ale Česko, Maďarsko či Slovensko za ni nebudou ručit. Jenže to, co staronový premiér považuje za úspěch, popsali jeho opoziční kritici jako „švejkování“ a prohru Česka.
Tak jsme to v tom Bruselu moc pěkně vyšvejkovali. Ukrajinu tedy podporujeme, ale za půjčku ručit nechceme. Stejně jako Maďarsko a Slovensko. Ti byli podle našeho pana premiéra úplně proti pomoci.— Martin Kupka (@makupka) December 19, 2025
Vypadá to tedy trochu jako segedínský guláš.
Podcaster a podnikatel Petros Michopulos zašel v hodnocení Babišova počínání ještě dál.
„Budou to čtyři roky malosti, sobectví a hanby, ale co čekat od zbabělého udavače tajné policie, který ze strachu z odsouzení vládne s galérkou a pátou kolonou Ruska,“ napsal Petros Michopulos na sociální síti X.
Budou to čtyři roky malosti, sobectví a hanby, ale co čekat od zbabělého udavače tajné policie, který ze strachu z odsouzení vládne s galérkou a pátou kolonou Ruska. pic.twitter.com/lbMd0zSqUd— Petros Michopulos (Kecy&Politika) (@PetrosKecyaPoli) December 19, 2025
Jiří Nantl z ODS má za to, že Andrej Babiš udělal strategickou chybu.
„Strategická chyba. Umocněná tím, že těsně předtím v Bruselu říkal, že není v klubu s Orbánem a Ficem. Babiš směřuje Česko do pozice státu, kterému se nedá věřit a nemá smysl s ním počítat,“ varoval všechny politik ODS.
Strategická chyba. Umocněná tím, že těsně předtím v Bruselu říkal, že není v klubu s Orbánem a Ficem. Babiš směřuje Česko do pozice státu, kterému se nedá věřit a nemá smysl s ním počítat. https://t.co/ex254o4Uyp— Jiří Nantl (@jiri_nantl) December 19, 2025
Novinář Martin Jonáš také nešetřil kritickými slovy.
„Babišova vláda předvedla, že se dokáže v kritické chvíli evropských dějin mistrně postavit na stranu malosti a krátkozrakosti. Ještě že spolu s Babišem seděli na summitu při jednání o tom, jak zachránit Ukrajinu, povětšinou dospělí lidé. A pak samozřejmě i kolaboranti Orbán a Fico, na jejichž stranu se nakonec přidal,“ konstatoval publicista.
Babišova vláda předvedla, že se dokáže v kritické chvíli evropských dějin mistrně postavit na stranu malosti a krátkozrakosti. Ještě že spolu s Babišem seděli na summitu při jednání o tom, jak zachránit Ukrajinu, povětšinou dospělí lidé. A pak samozřejmě i kolaboranti Orbán a… pic.twitter.com/sebXkvSUYU— Martin Jonáš (@MartinJonas19) December 19, 2025
Někdejší europoslanec zvolený za hnutí ANO Petr Ježek konstatoval, že Andrej Babiš zařadil Česko do „tábora planetární ostudy“. „Babiš spěchal na Evropskou radu, aby ještě letos zařadil Česko vedle Orbánova Maďarska a Ficova Slovenska do tábora planetární ostudy,“ napsal doslova Ježek.
Babiš spěchal na Evropskou radu, aby ještě letos zařadil Česko vedle Orbánova Maďarska a Ficova Slovenska do tábora planetární ostudy.— Petr Ježek (@JezekCZ) December 19, 2025
Komentátor Alexandr Mitrofanov přidal do diskuse jednoduchou otázku. „Je větší kolaborant Babiš, nebo Husák?“ otázal se.
Je větší kolaborant Babiš, nebo Husák?— Alexandr Mitrofanov (@alexandrmitr2) December 19, 2025
Babiš.
Protože nemusí, ale chce.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský bez vytáček označil Babiše za „zrádce Evropy“.
„Babiš, Fico a Orbán nejsou obránci Evropy, ale její zrádci. Kvůli vlastním kšeftům s Putinem prodali bezpečnost našich rodin i životy lidí na Ukrajině. Tohle není pragmatismus. Tohle je zrada,“ nebral si Zdechovský servítky.
Babiš, Fico a Orbán nejsou obránci Evropy, ale její zrádci.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) December 19, 2025
Kvůli vlastním kšeftům s Putinem prodali bezpečnost našich rodin i životy lidí na Ukrajině. Tohle není pragmatismus. Tohle je zrada.
Exministr sociálních věcí Marian Jurečka konstatoval, že každý, kdo ví, co je to hrdinství, se teď za Babiše stydí.
„Zradit přátelé a klíčového spojence, který na vás spoléhá, v době, kdy to safra potřebuje, to je přesně to, co A. Babiš a jeho vláda právě udělala! Každý slušný člověk, každý, kdo někdy četl historii 2. světové války a ví, kolik chlapů za nás umíralo a mohla jim být nějaká Evropa fuk, každý, kdo viděl například bratrstvo neohrožených, se musí za to, co za týden předvedla tato vláda, stydět,“ vypálil.
Zradit přátelé a klíčového spojence, který na vás spoléhá, v době kdy to safra potřebuje, to je přesně to co A. Babiš a jeho vláda právě udělala!— Marian Jurečka (@MJureka) December 19, 2025
Každý slušný člověk, každý kdo někdy četl historii 2. světové války a ví kolik chlapů za nás umíralo a mohla jim být nějaká Evropa… https://t.co/5Ff6YwuYaM
