Válek (TOP 09): Zdravotnictví má být o zdraví, ne o papírování

České zdravotnictví předávám v lepším stavu, než v jakém jsem jej přebíral - je dostupné, kvalitní, stabilní a v mezinárodním srovnání špičkové, což data jasně potvrzují. A je to i díky důsledné debyrokratizaci.
Zbytečné papírování totiž ubírá energii lékařům i pacientům. A také stojí zbytečné peníze. Proto jsem, mimo jiné, zrušil:
- povinnost vstupních i průběžných pracovnělékařských prohlídek u nerizikových profesí,
- nejrůznější razítka pro živnostníky či rodiče, jejichž děti jedou na tábor či sportují.
- Zrušil jsem i přežité socialistické vyhlášky a šikanózní praktiky.
Zdravotnictví totiž má být o zdraví, ne o papírování! Podařilo se nám toho v tomto směru mnoho a jsem rád, že jsme české zdravotnictví posunuli dál!
