Válek (TOP 09): Zdravotnictví má být o zdraví, ne o papírování

19.12.2025 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke svým úspěchům na Ministerstvu zdravotnictví

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlastimil Válek

České zdravotnictví předávám v lepším stavu, než v jakém jsem jej přebíral - je dostupné, kvalitní, stabilní a v mezinárodním srovnání špičkové, což data jasně potvrzují. A je to i díky důsledné debyrokratizaci.

Zbytečné papírování totiž ubírá energii lékařům i pacientům. A také stojí zbytečné peníze. Proto jsem, mimo jiné, zrušil:

  1. povinnost vstupních i průběžných pracovnělékařských prohlídek u nerizikových profesí,
  2. nejrůznější razítka pro živnostníky či rodiče, jejichž děti jedou na tábor či sportují.
  3. Zrušil jsem i přežité socialistické vyhlášky a šikanózní praktiky.

Zdravotnictví totiž má být o zdraví, ne o papírování! Podařilo se nám toho v tomto směru mnoho a jsem rád, že jsme české zdravotnictví posunuli dál!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
