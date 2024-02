Kubín (ANO): O elektromobilech pesimisticky s optimistickým koncem

Jakákoliv změna by člověka měla doprovázet, a ne mu diktovat. Bohužel nám ale život mění, jeho podobu nařizuje zelená ideologie a my dosud jenom s povzdechnutím přihlížíme.

V postkatastrofických sci-fi filmech se po pustých ulicích povalují vraky aut. Se znalostí věcí a s jistou mírou velkorysého přehánění a značně rozvolněné básnické licence se může podobný obrázek vynořit před vnitřním zrakem při úvahách nad vlivem zelené ideologie na automobilový průmysl a ekonomickou situaci Evropy.

Nemá cenu psát to tom, že údajně bezemisní elektrická auta mají za sebou širokou a dlouhou uhlíkovou stopu, hlavně při výrobě, a že vozy se spalovacími motory v soutěži o nižší emise při palivovém mixu výroby elektřiny v Evropě předstihnou až ve chvíli, kdy se jejich baterie blíží k zenitu životnosti. Dnes už nikoho nepřekvapí informace, že automobilky omezují výrobu elektrických aut, protože po nich klesá poptávka, dosud nesmyslně štědře dotovaná státy jako Německo.

Dost již bylo napsáno o tom, jak nedostatečná je síť pro nabíjení všech EV, které by podle ideologů měly jezdit po evropských silnicích, a jak astronomické náklady bude nutné vynaložit, aby elektrická vozidla nezůstala stát bez šťávy. Propagandě se už dávno podařilo nacpat do všech hlav, že doprava, hlavně ta osobní, ničí emisemi životní prostředí úplně nejvíc, přestože pravda je úplně jinde a podíl osobních aut na globálních emisích je zanedbatelný.

Možná pro vás ale ještě jako novinka zazní, že Tesla vydělává nejenom na prodeji aut, ale také na prodeji tzv regulačních kreditů. Výrobcům automobilů, kteří vyrábějí a prodávají ekologicky šetrná vozidla (ZEV), tedy i elektromobily, jsou tyto kredity přidělovány. Výrobci, kteří ZEV vyrobí, získají určitý počet kreditů podle dojezdu vozidla. Tyto automobilky musí mít každý rok určité množství regulačních kreditů, a pokud se jim nepodaří cíl splnit, mohou je nakoupit od jiných společností, které mají kreditů přebytek.

Protože Tesla vyrábí jenom EV, které samozřejmě spadají do kategorie ZEV, má společnost vždy regulačních kreditů přebytek a může je fakticky prodávat se stoprocentním ziskem. Za minulý rok tak Tesla inkasovala 1,8 miliardy USD, od roku 2009 asi devět miliard dolarů. Zaplatí výrobci aut, takže ať chcete nebo ne, když si kupujete auto se spalovacím motorem, platíte i firmě Tesla.

Evropské automobilky se pod tlakem politiků a částečně dobrovolně vzdaly výroby toho, kde přidanou hodnotu tvořilo jejich po desetiletí budované know-how v konstrukci stále dokonalejších motorů a dalších komponentů, a odevzdaly se do rukou dodavatelů z Asie. Konspirativní teorie o tom, jak Evropu Číňané lobbyingem a pomocí kolaborujících médií donutili zničit si vlastní průmysl, nechám na vás.

Faktem je, že se Čína může při pohledu na Evropu umlátit smíchy. Tam se o žádném zákazu spalovacích motorů nemluví, jedou po dvou kolejích současně a nechávají vše trhu a přirozenému vývoji. Zároveň využívají situace a plní evropský trh elektromobily vlastní produkce, kterým evropští výrobci nemohou konkurovat. Podle prognóz bude v Evropě v roce 2025 podíl čínských elektromobilů dosahovat 60 procent.

Povýšením ideologie nad fyzikální zákony a zákony trhu se již téměř podařilo zabít páteř evropského průmyslu. V německých městech proslulých automobilkami, na nichž doslova závisí životy statisíců lidí, panuje pesimismus a smutek. Propouští se, zavírají se výrobní provozy, končí dodavatelé a subdodavatelé. Příklady z České republiky jsou k dispozici, jsme na německém automobilovém průmyslu závislí.

Tato devastace není důsledkem válečného konfliktu, globální ekonomické krize, nebo přírodní katastrofy. Je to jenom a výhradně naše vina, nechali jsme bez kontroly a zájmu řádit zbabělé, nekompetentní a líné politiky. V červnových volbách do Evropského parlamentu můžeme přispět k tomu, aby se za pět minut dvanáct zachránilo, co se ještě zachránit dá. Může se to podařit revizí zelených plánů a zastavením ideologického džihádu.

