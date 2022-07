Kunc (Zelení): ODS a STAN jsou plné lidí, kteří změnu klimatu odmítají

reklama

Andrej Babiš nebo Tomio Okamura říkají to, co je napadne nebo co jim zrovna poradí nějaký marketingový specialista. To ale předsedové demokratických stran dělat nemohou. Předseda skutečné politické strany musí mluvit jazykem členů strany, svých příznivců a volitelů. Kdyby to nedělal, tak by podporu v demokratické straně rychle ztratil.

Když ministr vnitra Vít Rakušan zásadně nemluví o systémové příčině rozsáhlého požáru lesů v NP České Švýcarsko, a premiér Petr Fiala mluví o "změně počasí", neznamená to nutně že by oni sami věc nechápali, znamená to, že ODS a STAN jsou plné lidí, kteří změnu klimatu odmítají, popírají nebo neberou vážně.

Psali jsme: Berg (Zelení): Za Hřensko může opět klimatická krize Solidarita zafunguje, ujišťoval Lipavský. Němci prý mají důvod nás podržet Vedro k padnutí, to musely soláry jet naplno, ne? Kdepak... ODS: Poslanci odmítají zelenou politiku, která vede k růstu cen

