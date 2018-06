Kupka (ODS): Chceme zjednodušit život veřejné správě

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal několik pozměňovacích návrhů, které směřují k tomu, aby se opravdu podařilo zjednodušit přijímanou normu, prováděcí předpis k nařízení obecné povahy.

Zaměřili jsme se samozřejmě především na to, jakým způsobem zjednodušit život veřejné správě, a to nejen obcím a městům, ale také všem příspěvkovým organizacím. Proto pozměňovací návrh, který vzešel z několika jednání a který následně načte paní hejtmanka Vildumetzová zohledňuje právě snahu zajistit adekvátní výjimku i pro instituce veřejné správy. Přijali jsme také bod, který přesahuje jenom rámec veřejné správy, a to rozšířený potvrzený princip oportunity. Už ten předkládaný zákon totiž zahrnoval princip oportunity v základní podobě. My jsme se pokusili o to, posílit to, aby v okamžiku, kdy se jedná například o marginální podání, marginální případy, porušení zákona či nařízení, tak aby v takovém případě mohl příslušný úřad postupovat tak, že ještě před zahájením případného sankčního řízení prostě pro marginalitu takový případ by vypořádal právě bez zmíněné sankce.

To je bod, který samozřejmě bude dopadat nejen na instituce, ale na všechny, kterých se nařízení týká, včetně podnikatelů. Pokládáme tento princip za velmi důležitý právě proto, aby ten strašák, který se šířil po České republice spolu s tím, že nařízení obecné povahy vstoupí v platnost, tak aby se jej podařilo zmírnit a aby i příslušný úřad pro ochranu osobních údajů měl v tomto případě i oporu postupovat opravdu zejména efektivně ve vztahu k osvětě, ve vztahu k tomu, že bude jednotlivé firmy, instituce apod., vést k respektování toho zákona, ale nebude nutně ve všech případech ukládat sankce, zvláště pak, pokud se podaří těm osobám prokázat veřejným institucím, že učinily dost pro to, aby se problém neopakoval.

