Lachnit (ANO): Půlhodinka vašeho času ovlivní fungování města

Vážení občané, milí čtenáři, z billboardů se na nás usmívají známé i neznámé tváře, poštovní schránky zaplavují s reklamními prospekty i letáky politických stran a hnutí. To jsou neklamné známky blížících se voleb. Tentokrát voleb komunálních.

Je věcí jednotlivých kandidujících subjektů, jak intenzivně a jakými prostředky a nápady se snaží získat váš hlas. Nechci a nebudu je hodnotit. Občan má dost rozumu, aby se mezi nimi zorientoval a vybral si tu kandidátku, která nejlépe vyhovuje jeho postojům a názorům. Jenom doufám, že vás ta záplava informací neodradí. V naší zemi existuje v oblasti reklamy jakási nepsaná zásada – jakmile vnucování přesáhne z hlediska občana únosnou míru, už nepřesvědčí, ale odrazuje.

Ať se děje, co se děje – nenechte se, prosím, odradit! Nevěřte, že svým hlasem nemůžete nic změnit. Jeden hlas sice mnoho neznamená, ale množina těch jednotlivých hlasů už je pořádná síla!

Tyto volby se vás osobně týkají. Vždyť budete rozhodovat o směrech a prioritách rozvoje města a městské části, ve které žijete. Nemyslete si, prosím, že se vás to netýká a nedotýká – to je jenom fráze, která dokumentuje nerozhodnost, bezradnost nebo povýšenectví. Stejně bych vám to nevěřil.

Udělali jsme na našem úřadě všechno pro to, abychom průběh voleb zajistili bezchybně, to umíme. Ale rozhodnout se za vás, to už neumíme!

Při docházkové vzdálenosti do příslušné volební místnosti pro vás znamená celý volební akt maximálně půlhodinku vašeho času. Nemyslím, že to je mnoho – při tom, co všechno můžete ovlivnit. Když bude vaše město nebo městská část dobře fungovat, ta půlhodinka se vám mnohokrát vrátí! Děkuji vám všem, kteří berete volby odpovědně.

