Volali v noci, opilí. Bartoš vytáhl silnou kartu o auditu

Nepovedená digitalizace stavebního řízení se stala tématem pořadu ČT Události, komentáře. Diskutovali ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) a jeho předchůdci – poslanec Ivan Bartoš (Piráti) a europoslankyně Klára Dostálová (ANO). Moderovala Tereza Řezníčková.

„Proč vázne výstavba v Česku? Kdo může za to, že selhala digitalizace stavebnictví? Co prokázal audit? A dá se mu věřit?“ zahájila moderátorka Řezníčková sérií otázek. Dále uvedla, že audit digitalizace stavebního řízení odhalil 29 nedostatků. Jednalo se hlavně o podcenění časové náročnosti a personálních kapacit. Připomněla, že Ivan Bartoš kvůli tomu skončil ve vládě.

Slovo nejdříve dostal Petr Kulhánek, současný šéf ministerstva pro místní rozvoj, vyjádřil se k auditu legislativní části digitalizace stavebního řízení. „Zjištění je celá řada. Kromě časového hlediska je to absence projektového řízení a problémy v zakázkových procesech. Systém neprošel ani nutným testováním a kolaudací,“ sdělil Kulhánek.

O hlavních nedostatcích se vyjádřil: „Je to zejména podcenění časového hlediska – akceptace časového stresu bývalým vedením ministerstva, kdy bylo naprosto zřejmé, že za daných lhůt nemohou proběhnout všechny fáze tak, aby mohlo dojít ke spuštění systému.“

Piráti: Audit je lajdácký, auditoři volali v noci a opilí

Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš však namítl: „To, že projekt digitalizace stavebního řízení je v časovém skluzu, jsme věděli už v momentě, kdy jsem na ministerstvo nastupoval.“ Dále uvedl, že o auditu měl pochybnosti už v době, kdy záhadně unikl, nejspíš z ministerstva práce a sociálních věcí. „Stejně tak mám pochybnosti i ohledně výběru auditorské firmy,“ řekl a dodal, že věc už má v rukou policie. Zmínil dokonce, že auditoři údajně volali některým lidem v noci opilí. Popsal také další nestandardní praktiky – auditoři prý nabízeli nahlédnutí do auditu před jeho odevzdáním. „Pokud Pirátům přijde taková nabídka, tak se ptám, kdo a za jakých okolností může do toho auditu zasahovat. Ministerstvo dokonce doložilo auditorům některé skutečnosti, ale v auditu nebyly akceptovány. Audit je lajdácký,“ míní Bartoš.

K nařčení, že audit mohl být manipulován, se následně vyjádřil ministr Kulhánek. „Odmítám přistupovat na tyto hry. Měli jsme dodat veškeré doklady potřebné pro audit, což jsme udělali. Neumím komentovat hry, které tady exministr Bartoš popisuje. Finální verze auditu byla doručena 9. května večer a to je ta verze, do které už nikdo nijak nevstupoval,“ zdůraznil šéf ministerstva pro místní rozvoj.

„Odmítám se jakýmkoliv způsobem vyjadřovat ke hrám bývalého ministra Bartoše, který se pravděpodobně snaží od sebe odvést pozornost,“ přidala se také bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) a pokračovala: „O sporech s auditorskou firmou nevím vůbec nic. Čerpám pouze z médií, že auditorská firma toto odmítla jako nesmyslné. Doufám, že to policie vyšetří a že se skutečně budeme věnovat problémům, které audit popsal. Jde zde i o čerpání evropských peněz,“ zdůraznila Dostálová.

„Systém se dodával v době, kdy jsem byl ministr. Z logiky věci je zodpovědný člověk, který je u vesla. Vždy jsem vystupoval velmi otevřeně,“ řekl Bartoš a obrátil se na ministra Kulhánka. „Já vás do této v uvozovkách hry nezatahuji,“ zdůraznil poslanec a objasnil, že výhrady má k auditorské firmě, jejíž pochybení je podle něj závažné. „Jestli jsem to dělal, abych zakryl vlastní pochybení? Tak těžko bych přesvědčil šéfa auditu, aby jednal neeticky. Dokonce zaznělo, že v auditu jde ještě dělat změny. Rozhodně zde byla nabídka, že se ten audit ještě bude dále utvářet. Přišel jsem k tomu jak slepý k houslím,“ uvedl poslanec.

Dostálová: Bartoš všechno zrušil

Moderátorka se pak europoslankyně Dostálové zeptala, jestli oddělení pro digitalizaci nebylo nedostatečně obsazené. Bývalá ministryně pro místní rozvoj tento názor odmítla. „Za mě to nastavené bylo. Koneckonců to konstatuje i audit. Když jsem opouštěla ministerstvo, tak tým činil zhruba 12 lidí. Dokonce jsem vyjednala pro pana ministra Bartoše systemizaci, aby se oddělení digitalizace stavebního řízení navýšilo až na sedm. Všechny tyto trumfy měl pan ministr v ruce. Pan ministr po svém nástupu všechno zrušil. Měli jsme připravenou architekturu digitalizace stavebního řízení. Všechno zrušil – veškerá výběrová řízení. Nastavil si svá, a ta mu zase zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro netransparentnost. A už jsme v tom kruhu. Nejvíc mě mrzí, že jsme na to upozorňovali Sněmovnu, každý měsíc jsme vystupovali se stavebním zákonem, že tam je obrovský problém, beztak to vláda nechala dojít tak daleko, že to spustila k 1. 7. 2024 a výsledky známe všichni,“ sdělila Dostálová.

Bartoš namítl, že termín 1. 7. byl závazný. „Byl to požadavek Evropské komise. Kvůli změně zákona jsme ten milník posunuli o rok, už to bylo problematické. Milník jsme museli splnit, Evropská komise na tom trvala. Neměl jsem v ruce žádný papír, že to lze odložit,“ zdůraznil exministr Bartoš.

