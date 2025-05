Rusko si začalo už v roce 1992, řekla Langšádlová

Příspěvek věnovaný zahraniční politice Ruské federace zveřejnila na sociálních sítích poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). „Na agresivní kroky ruské politiky musíme být připraveni. Uděláme vše pro to, aby naše země zůstala svobodná a demokratická. Bezpečnost nepodceňujeme – je naší prioritou,“ napsala politička.

V přiloženém videu exministryně dále říká: „Rusko uplatňuje dlouhodobě agresivní politiku ke svým sousedům a nerespektuje územní celistvost jednotlivých zemí. Ono to nezačalo na Ukrajině. Ono to začalo v Moldavsku. V Moldavsku už v roce 1992 začalo část území okupovat Rusko. A to oblast tak zvaného Podněstří. Tím to neskončilo. Rusko pokračovalo dál. Od roku 2008 okupuje Rusko části Gruzie, Jižní Osetii a Abcházii. Pak již bylo jenom pokračování, které si pamatujeme. Od roku 2014 obsadilo Rusko Krym a východní část Ukrajiny. Již tenkrát tam působili ruští vojáci a umírali tam. Dnes sledujeme jenom pokračování této ruské agrese. Na agresivní ruskou politiku musíme být připraveni a musíme dělat vše pro to, aby naše země zůstala svobodnou.“

Na síti Facebook se však nesetkala s velkým pochopením. Řada příspěvků se nesla za hranicí pravidel slušného vyjadřování, některé obsahovaly i vulgarismy. „Rodí se nám další ježibaba jako je Němcová,“ vyjádřil se jeden z komentujících. „Langšádlová zase lže, lže jako celá její strana,“ mínil další. „Další nula co se chce zviditelnit. Ani jsem netušil, kolik máme všude vojenských stratégů,“ vyjádřil se jiný.

Někteří argumentovali údajnými referendy, která se měla na území zabraných zemí odehrát. Jiní soudili, že Rusko je v právu. Diskutující političce hrubě spílali, zpochybňovali její intelektuální předpoklady a znalosti, nejčastěji jí nadávali do čarodějnic. Někteří ji poslali k plotně, jiní kritizovali její vzhled a věk. Mezi třemi stovkami příspěvků se našel snad jen jeden diskutující, který názor poslankyně opatrně podpořil.

