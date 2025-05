Lang (ANO): Vy opravdu věříte tomu, co tady říkáte?

Děkuju, pane předsedající. Já jsem se snažil na základě svého projevu ve druhém čtení být takový vstřícný, že jsem jenom řekl náš názor jako hnutí.

A můj osobní názor člověka, který se třicet let pohyboval v cizinecké policii, k panu kolegovi Zunovi, prostřednictvím vás, pane předsedající. Vy tomu opravdu věříte, co tady říkáte? Opravdu tomu věříte, že tím, že tady do zákona 325/1999 začínáte implementovat některé věci, jak říkal kolega Králíček, prostřednictvím pana předsedajícího, že to bude fungovat? Můžeme tedy tady opravdu... Já se asi přihlásím znovu do obecné rozpravy a můžeme se tady bavit o těch osmi bodech, o kterých vy tady hovoříte.

Vy opravdu, pane kolego, znovu prostřednictvím pana předsedajícího, věříte tomu, že ty jednotlivé body budou fungovat? Já jsem tady měl například lepší kontrola pobytu žadatele o azyl, což je ten třetí bod, nebo bod, který je například rozšíření bezpečnostního a zdravotního prověření. Budeme se tedy tady vzájemně přetahovat? Já se vás budu ptát. Nebo my se vás budeme ptát.

Máme tedy ty kapacity těch zdravotníků do těch zařízení? Máme ta detenční zařízení? To, co mi tady říkal kolega zpravodaj, já nejsem padlý na hlavu, pane kolego. Na Ruzyni ICP Praha Ruzyně, která má jediná mezinárodní tranzitní letiště, léta letoucí máme tranzit, máme tam záchytné zařízení, které bylo ale určené pro to, protože na Ruzyni přistane denně desítky letů a těch žadatelů o azyl se tam nějaké množství objeví.

Ale to, co vy tady navrhujete - vy hovoříte o tom, že tam lidé budou čtyři až šest týdnů, kde bude ten důsledný bezpečnostní screening, zdravotní screening. To znamená, na Ruzyni se to aplikovalo tak, že když tam někdo přišel, řekl azyl, tak tam policisté udělali základní úkony, předali ho odboru azylové a imigrační politiky, protože už to nepatřilo pod cizineckou policii, a ta osoba byla někam umístěna do vnitrozemí, kde když pánbůh dal, tak tam zůstala, když ne, tak se ztratila během týdne.

Tak neříkejte mi o tom, že máte právně na tuto vaši normu připravené detenční zařízení na ICP Praha Ruzyně, když tam to zařízení není! Můžeme tam zítra vyrazit jako členové bezpečnostního výboru. Ukažte mi detenční zařízení (Předsedající: Čas.) na ICP Praha Ruzyně s bezpečnostním aparátem na 24hodinové pokrytí směn, které bude reagovat na tyto vaše návrhy! Děkuji.

