Laudát (KAN): Následky německé nezodpovědné energetické politiky budou pokračovat

Dobrá, nebo špatná (zpráva)?: následky německé nezodpovědné energetické politiky budou pokračovat. Ještě včera Rusům "chyběla" dokumentace k v Kanadě repasované turbíně na plynovodu (což vyfutrovali vyšší mocí), ale ráno jako zázrakem plyn začal proudit. Je tedy jasné, že ruské hrátky s plynem budou pokračovat. Ale jak bude proudit? Nedělejte si iluze, že stabilně. Když se to vrahovi z Kremlu hodí, tak kdykoli nechá kohoutem otočit. A je jasné, že by to udělal pro Evropu v jejím nejcitlivějším okamžiku. Mezitím bude vysílat informace, že to bude zítra, pozítří ..., aby držel ceny plynu nehorázně vysoko. Proto by všichni evropští odběratelé a vlády měli postupovat tak, jako by plyn z Ruska nepřicházel. Stabilních dodávek plynu by se od Ruska Evropa dočkala pouze v případě, že by Rusko dramaticky potřebovalo pro svůj sociální klid, nebo jídlo, každý dolar. Ale ani to není jisté. Totalitní režimy jsou poslední roky schopné držet v šachu i velké davy nespokojených lidí. Dokázal to Lukašenko v Bělorusku, dokazuje to Čína v Hongkongu, i při hladomorech se udržel Kimův klan u moci v KLDR. Pro Evropu tedy zbývá jediné řešení - rychle od Ruska pryč a zbraně Ukrajincům.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

