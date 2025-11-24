Lachnit (ANO): BBC inspiruje. Bohužel nikoli Českou televizi a rozhlas

25.11.2025 9:06 | Komentář

Etalon celosvětového veřejnoprávna má problém. Kdysi slovutná rozhlasová a televizní společnost BBC to s manipulací obsahu svého vysílání přehnala natolik, že ze svých pozic odešli jak generální ředitel, tak šéfka zpravodajství. A to ještě možná bude platit americkému prezidentovi miliardy dolarů.

Britská BBC vždy patřila mezi absolutní vzory jak pro Českou televizi, tak i Český rozhlas. Obě instituce léta letoucí odezíraly Londýnu ze rtů, bezmezně důvěřovaly všem informacím, které se ve zpravodajství objevily. Mimochodem, i po těchto skandálech to dělají i dnes. Jenže i v tomto ohledu se objevují trhliny v podobě dvojího metru, stále výraznějšího nástroje české politiky a médií hlavního proudu.

Je to už více než osm let, co BBC zveřejnila platy deseti svých nejlépe honorovaných moderátorů. Tento bezpochyby správný krok s sebou přirozeně přinesl otázku, zda by stejně nemělo postupovat i vedení České televize. Její tehdejší ředitel Petr Dvořák ale zaskočil veřejnost prohlášením, že „Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů“ (ale jsou připraveni je platit, poznamenávám). Velký vzor jménem BBC dodnes Kavčí hory příliš neinspiroval, připomínám letité právní tahanice o výši odměny nedotknutelného moderátora Václava Moravce.

V této souvislosti je potřeba zmínit i skandální přešlapy přímo ve vysílání České televize. Ta si před lety dokonce dovolila zcenzurovat vyjádření tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, když z jeho citátu vystřihla jméno „podnikatele“ Zdeňka Bakaly, kterého kritizoval. Nebylo divu, novináři Bakalova vydavatelství Economia vždy patřili a stále patří mezi pravidelné hosty ve vysílání České televize. Důvod je prozaický – mají ty správně hodnotové názory. Kauza byla zametena pod koberec, editor údajně dostal nějakou pofidérní pokutu a jede se dál.

Nesmíme zapomenout ani na veřejnoprávního televizního reportéra Jiřího Hynka, jenž ve své reportáži v roce 2019 třikrát v jedné minutě použil výrok „bývalý premiér Andrej Babiš“. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tehdy televizi upozornila, že porušila zákon.

Další zásadní prohřešky týkající se objektivity a nestrannosti netřeba čtenářům připomínat. Ani Český rozhlas není výjimkou. Například bývalý člen rozhlasové rady Tomáš Kňourek letos na jaře zveřejnil skandální fakta o poměru zastoupení představitelů politických stran v hlavních publicistických pořadech (ZDE). Ze statistik Českého rozhlasu vyplynulo, že zástupci tehdejší koalice byli ve vysílání 3,5krát častěji než jejich kolegové z opozice. Ve vedení rozhlasu nastalo zděšení, že se tato čísla na veřejnost dostala. Následovaly výmluvy a nulová sebereflexe, především v personální rovině.

Zatímco v BBC padají za přešlapy hlavy, v českém veřejnoprávnu panuje klídek a pohoda. Vysíláme, nerušit. „Mnozí říkají, že patříme na Západ. Bohužel to ale neplatí o vyvozování vlastní odpovědnosti za do očí bijící šlendrián za vaše peníze. Tam inspirace kdysi slovutnou BBC chybí“ konstatuje Petr Lachnit.

autor: PV

