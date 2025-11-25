Miroslav Josef Bezecný: Jen trapná snaha Pavla se zviditelnit

25.11.2025 9:16 | Glosa

Copak si naši dočasně slavní a náhodně zvolení menšinou obyvatel neuvědomují jakou, před celým světem, dělají České republice ostudu? Znovu musím opakovat, že špinavé prádlo se má prát doma, a že co se doma uvaří, má se také doma sníst.

Miroslav Josef Bezecný: Jen trapná snaha Pavla se zviditelnit
Foto: Hrad.cz
Popisek: Prezident Petr Pavel a předseda ANO, Andrej Babiš

Co těmito směšnými a žabomyšími válkami sledují? Na mne to spíše dělá dojem, zda si tímto způsobem nevyřizují jen osobní účty a domnělé křivdy z předlistopadové doby. Jak by řekl polní kurát Katz, tady není žádný kinoteátr. Můj osobní názor je ten, že by si to měli sami dva vyříkat v soukromí. A i kdyby padla nějaká ta facka... Pevně věřím, že by opět nevytrubovali do celého světa, kolik jich kdo dal, resp. dostal. Jen by se muselo trochu poopravit přísloví: "Když se dva perou, třetí se směje". Podle mne by se přísloví mohlo upravit: "Když se dva perou, je to velká ostuda".  Ale co když by se stalo, že by se do toho zapletli i další lidé. To by potom měli tak nateklé huby, že by (ke spokojenosti národa) nemohli vystupovat na veřejnosti. A že píši huby? Tím rozhodně nechci kohokoliv urazit. Ale jejich velkohubé předvolební sliby... Slyším i názory, že prý je to boj Hradu s Babišem. To je ještě větší nesmysl. Osobně se domnívám, že je kamení, ze kterých je Hrad vystavěn, nějaký Babiš úplně lhostejný. Jen mě Pavel absolutně zklamal. Očekával jsem, že, jako voják, direktivně uklidní rozhádanou českou politickou scénu. Rozhodně si nemyslím, že by to snad byl boj Pavla s Babišem. Jakýpak boj! Je to jen trapná snaha Pavla se zviditelnit, aby ukázal, jaký je "schopný" prezident. Již se objevují i názory, že Pavel, svým jednáním, porušuje ústavu - osobuje si, údajně, pravomoci, které mu prý, jako prezidentovi, nepřísluší. Pavel si také musí uvědomit, že je placen ze státního rozpočtu, čili z peněz lidí České republiky, a tedy i z mých. S jeho jednání zásadně nesouhlasím. Co s takovým pracovníkem, který dělá svým zaměstnavatelům ostudu? 

Psali jsme:

Miroslav Josef Bezecný: Já, Pražák, učím venkovany, jak se nakládá zelí
Miroslav Josef Bezecný: Hrdina
Miroslav Josef Bezecný: 21. srpen
Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Dekarbonizace

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Pavel , Bezecný

autor: PV

PhDr. Lubomír Zaorálek byl položen dotaz

Vím, že chcete skončit v čele SOCDEM

Končíte i v politice? Nebo to dál budete zkoušet? A co budete dělat teď? A ještě jeden dotaz. Jak zpětně hodnotíte spojení s komunisty? Jste pro, aby v něm strana pokračovala?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Každodenní konzumace jablka prospívá vašemu tělu od hlavy až k patěKaždodenní konzumace jablka prospívá vašemu tělu od hlavy až k patě Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kolovratník (ANO): Jeden z nejhorších rozpočtů, jaké kdy tato země viděla

10:05 Kolovratník (ANO): Jeden z nejhorších rozpočtů, jaké kdy tato země viděla

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu z rukou Fialovy vlády.