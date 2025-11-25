Miroslav Josef Bezecný: Jen trapná snaha Pavla se zviditelnit

Co těmito směšnými a žabomyšími válkami sledují? Na mne to spíše dělá dojem, zda si tímto způsobem nevyřizují jen osobní účty a domnělé křivdy z předlistopadové doby. Jak by řekl polní kurát Katz, tady není žádný kinoteátr. Můj osobní názor je ten, že by si to měli sami dva vyříkat v soukromí. A i kdyby padla nějaká ta facka... Pevně věřím, že by opět nevytrubovali do celého světa, kolik jich kdo dal, resp. dostal. Jen by se muselo trochu poopravit přísloví: "Když se dva perou, třetí se směje". Podle mne by se přísloví mohlo upravit: "Když se dva perou, je to velká ostuda". Ale co když by se stalo, že by se do toho zapletli i další lidé. To by potom měli tak nateklé huby, že by (ke spokojenosti národa) nemohli vystupovat na veřejnosti. A že píši huby? Tím rozhodně nechci kohokoliv urazit. Ale jejich velkohubé předvolební sliby... Slyším i názory, že prý je to boj Hradu s Babišem. To je ještě větší nesmysl. Osobně se domnívám, že je kamení, ze kterých je Hrad vystavěn, nějaký Babiš úplně lhostejný. Jen mě Pavel absolutně zklamal. Očekával jsem, že, jako voják, direktivně uklidní rozhádanou českou politickou scénu. Rozhodně si nemyslím, že by to snad byl boj Pavla s Babišem. Jakýpak boj! Je to jen trapná snaha Pavla se zviditelnit, aby ukázal, jaký je "schopný" prezident. Již se objevují i názory, že Pavel, svým jednáním, porušuje ústavu - osobuje si, údajně, pravomoci, které mu prý, jako prezidentovi, nepřísluší. Pavel si také musí uvědomit, že je placen ze státního rozpočtu, čili z peněz lidí České republiky, a tedy i z mých. S jeho jednání zásadně nesouhlasím. Co s takovým pracovníkem, který dělá svým zaměstnavatelům ostudu?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV