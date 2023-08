Levice: Až 17 % lidí žije od výplaty k výplatě

reklama

Socioekonomická situace se i nadále zhoršuje…

Až 17 % lidí žije od výplaty k výplatě, dalších 16 % má finanční rezervu menší, než je měsíční příjem domácnosti. Vyplývá to alespoň z průzkumu agentury STEM/MARK pro Home Credit.

Zodpovědná vláda by se snažila lépe pomáhat strádajícím občanům, například by existenční minimum (které má komickou výši 3130 Kč), zcela nahradilo životní minimum, které by svojí výší odpovídalo částce garantující důstojné žití.

Jenže my nemáme zodpovědnou vládu, my máme Fialovu vládu. A tak nás čeká jen nesystémové škrtání doprovázené občasnými finančními dárky pro střední třídu. Chcete to změnit? Přidejte se k nám!

