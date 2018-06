Linek (Soukromníci): Nálepku nácek nebo fašista může dnes dostat ten, kdo vznese legitimní, opatrnou a logickou otázku

Snad žádná informace nerozvířila tolik dění kolem Strany soukromníků České republiky jako ta, že jihomoravská krajská organizace předložila návrh o možné spolupráci v komunálních volbách s hnutím Slušní lidé. Přiznávám se, že jsem toto hnutí až do událostí kolem kontroverzního divadelního představení Olivera Frljiče v divadle Husa na provázku – Naše násilí, vaše násilí, vlastně vůbec neznal a neregistroval. A myslím, že je nás takových většina. Pokud se naše strana snaží dostat na veřejnost nějakou informaci, třeba o tom, jak je prohlubována novými zákony šikana živnostníků, naráží to z velké části na nezájem médií. Stejně jako tiskové konference k těmto problémům pořádané. O této záležitosti, přestože je stará jen pár dnů a nebyla nijak prezentována, se mluví už i v zahraničí.

Vrátím se ale k inkriminovanému divadelnímu představení. Kdo mě zná, ví, že nejsem žádný puritán a svoboda umění je pro mě svatá. Návrat do minulých časů by byl tragédií. Toto představení však už je trochu za hranou normálního divadla - „umělkyně“, která si vytahuje českou vlajku z vagíny a Ježíš znásilňující muslimku. Kromě toho, že se jedná o historickou blbost, vzpomínám na slova svého otce, který říkal: „Otoč situaci a uvidíš tu správnou reakci lidí, kteří něco hájí.“ Tak tedy: Mohamed znásilňuje křesťanku a z vagíny si herečka vytahuje třeba americkou nebo ruskou nebo vlajku jiné země, kde hrdost lidí je diametrálně odlišná od nás, Čechů. To by bylo křiku. Protože hnutí Slušní lidé neznám a neznám ani nikoho osobně, kdo zná toto hnutí zblízka, musím pátrat v informacích na internetu. Např. veřejně dostupný známý informační server Wikipedie říká následující: „Program hnutí je spojen s komunálními tématy města Brna, hlásá boj proti klientelismu, neexistenci územního plánu a koncepce dopravy. Hnutí se vymezuje zejména proti politickým subjektům vládnoucí koalice od voleb 2014, tedy hnutí Žít Brno, které obviňuje z nekompetentnosti, straně Zelených a hnutí ANO 2011, jehož politiky nepřímo obviňuje z korupce.“

Upřímně řečeno, kdo není přítel Zelených a ANO 2011, není asi až tak úplně můj nepřítel. Zrovna tak, když někdo nechce, aby v Brně vznikla tzv. Klinika, pro neznalé násilně obsazený cizí dům různými ultralevičáky-narkomany a jinými živly, rovněž není můj nepřítel. Tato otřesná situace v Praze je navíc posvěcena rozhodnutím soudu, který na tom neshledal nic závadného! Bydlet v okolí tohoto objektu je skutečná lahůdka.

Dovídám se však z uveřejněných zpráv i další věci, které tak pozitivní už nejsou. Údajně se jedná i o osoby s nacistickou a chuligánkou minulostí, které se paktují s ruskými Nočními vlky, komunisty apod. Na druhou stranu se jich třeba zastal významný člen ODS Václav Klaus ml. ve svém článku „Tohle je fašismus, ne Slušní lidé“. Podle dostupných zpráv z internetu se nejedná ani o antisemitskou organizaci, neboť nechtějí mít nic společného s panem Bartošem z Národní demokracie a většina z nich obdivuje izraelské bojové umění krav maga.

Bohužel nálepku nácek nebo fašista může dnes od našich dobře placených neziskových organizací nebo některých hysterických médií dostat i ten, kdo vznese legitimní, opatrnou a logickou otázku týkající se aktuálních problémů v naší republice.

Věřte mi, že nejsem ani maličko příznivec SPD, ANO nebo dokonce KSČM nebo prezidenta Zemana. Ale dovolte mi (nebo vlastně všem členům naší strany), aby si objektivní obrázek posouzením těchto zpráv a informací, udělali sami. V případě potvrzení negativních informací naše strana od případné spolupráce odstoupí, neboť by to bylo v rozporu nejen s naším politickým programem, ale i naším svědomím.

Ladislav Linek

1. místopředseda Strany soukromníků České republiky

