Lochman (STAN): Jde o to, aby řidiči trolejbusů nemuseli splnit dvojité požadavky

reklama

Vážení kolegové, vážené kolegyně, členové vlády,

jsme tedy u zákona 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících zákonů. Jak již bylo řečeno předkladatelem panem ministrem, jedná se především o adaptaci právního řádu, který je nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, do toho českého právního řádu. Jedná se přesněji o nařízení Rady EU z roku 2021 a jde tedy o práva a povinnosti cestujících. Já se to pokusím velmi zjednodušit, co je v tomto podstatné, v tomto zákoně, v této novele.

Jak bylo řečeno, jde tady o to, aby řidiči trolejbusů neměli - vytáhnu z toho ty podstatnější věci, které mě zaujali v tom zákoně - aby řidiči trolejbusů neměli dvojité požadavky. Jde tedy o to, že, protože trolejbus je potom vnímán jako vlastně drážní vozidlo, tak proto, aby ten řidičský průkaz nebyl vydán s takovými nároky a je to na požadavek Sdružení dopravních podniků ČR. Vnímáme to myslím poměrně pozitivně.

Další věcí, která se zavádí jako novinka a často už bývá zavedena, nyní to bude opravdu povinnost, je, že musí být umožněno cestujícím zakoupit si jízdní doklad po nástupu do vlaku bez úhrady dodatečných nákladů. To jsou takové ty dvě podstatné věci, které jsem z toho zákona vybral. Jinak většinu už řekl pan ministr. Jsme v prvém čtení a žádám vás tedy o podporu tohoto zákona a o projednání v hospodářském výboru.

Děkuji.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lochman (STAN): Vláda zaslouží důvěru a minimálně ze strany opozice trpělivost Lochman (STAN): Když se bavíme o argumentech, tak aby byly správné Lochman (STAN): Nemůžeme si stanovit sami svůj vlastní sankční seznam Lochman (STAN): Velmi vítáme, že technické průkazy budou sjednoceny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama