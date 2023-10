Lochman (STAN): Jde také o zrychlení a zefektivnění přípravy staveb

reklama

Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Hospodářský výbor projednal po prvním čtení tento zákon 21. září 2023. Tedy zákon, je to novela o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Já se potom k tomu usnesení... odkážu se na něj v obecné rozpravě. Alespoň na začátek, krátce.

Tento zákon, jak už bylo řečeno, je transpozicí předpisu Evropské unie a je ucelenou reakcí na problémy, které jsou s investicemi ke strategickým stavbám, a to především těm liniovým. A jedná se tedy o systém evropský, TEN-T, tou strategickou infrastrukturu, kterou máme, ať už je to silniční, železniční nebo vodní doprava. Jedná se také o další strategické investice. Je zde několik desítek pozměňovacích návrhů, které byly projednány v hospodářském výboru, jedná se o více než tři desítky. Na to usnesení bych se potom odkázal právě v obecné rozpravě.

Pokud bych měl v kostce shrnout tuto novelu, tak ta samotná novela, ta transpozice, je jednou částí, nicméně ty tři desítky, více než tři desítky pozměňovacích návrhů velmi rozšiřují samotný obsah liniového zákona neboli zákona o urychlení výstavby infrastruktury a jedná se tedy o to, abychom byli schopni kvalitně a také v kratším horizontu nejenom vystavět dálnice a vysokorychlostní železnice, ale i například energetické stavby, které znamenají bezpečnost České republiky v energetice.

Zmíním alespoň některé z těch pozměňovacích návrhů, které... nebo vypíchnu ty hlavní, které tam zaznívaly, a ta diskuse, která byla na hospodářském výboru. A jednalo se rozšíření příloh, anebo samotné vložení do zákona o jednotlivé silnice I. třídy, ať už je to I/45, nebo 1/46 nebo 1/56, anebo také plynovodu. Tu nejznámější diskusi jsme měli asi o plynovodu, který je známý pod jménem Stork II, nebo Štork II, chcete-li. I tento návrh zde je, a je to rozšíření pro strategické stavby o plynovod DN 1000 Bezměrov Libhošť. Jsou zde také - a to už nebudu říkat konkrétně, ale zde je několik úseků elektrického vedení, které zde je zmíněno, to je mezi těmi více než třemi desítkami pozměňovacích návrhů a těch návrhů je tam několik.

Dále jsou také například stavby drážní, ať už je to třeba stavba dráhy z Prahy do Mladé Boleslavi a dále do Liberce. Mezi těmi pozměňovacími návrhy, a opravdu vybírám jenom ty největší, o kterých byla největší diskuse, je například také možnost výstavby takzvané Gigafactory, anebo zrychlení povolení při těžbě lithia nebo nerostů. Diskutovány byly především tedy štěrkopísky.

Většina těch pozměňovacích návrhů, které zde jsou, jsou buď aby byly zavedeny nové liniové stavby do tohoto zákona, nebo strategické investice státu, anebo potom jde o zrychlení a zefektivnění přípravy těchto staveb. Ať už o to, aby se zkrátily termíny či rozsah možnosti odvolání během toho správního řízení, nebo je to možnost například včasnějších výkupů státních investorů, ať už se jedná o ŘSD, nebo Správu železnic.

To jsou asi ty hlavní věci, které jsem chtěl zmínit. Mimo jiné pro ty budoucí roky jsou to také pozměňovací návrhy směřující například k zrychlení výstavby elektricky dobíjecích stanic nebo vodíkových stanic a další jednotlivé věci, například zrychlení těžby lithia, jak už jsem říkal. Takže to jsou ty hlavní věci, které zde jsou, ty hlavní pozměňovací návrhy. A také to byly především diskuse o zkracování správního řádu, nebo zkracování těch lhůt či jednotlivé možnosti odvolávání, tak to byly ty největší diskuse, které jsme na hospodářském výboru měli. K tomu detailnímu usnesení bych se odkázal v obecné či podrobné rozpravě. Nyní děkuji za pozornost a jsem připraven případně na otázky.

