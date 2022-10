Lochman (STAN): Velmi vítáme, že technické průkazy budou sjednoceny

reklama

Ještě jednou pěkné dopoledne, vážení kolegové.

Já chci pouze za hnutí STAN konstatovat, že my rozumíme tomu, že ten pozměňovací návrh je velmi široký. Nicméně velmi vítáme to, že technické průkazy budou sjednoceny. Máme tady pracovat pro občany, tohle je opravdu jako praktická věc, kdy z toho malého techničáku a velkého techničáku se stává jeden papír, když to řeknu, který se ale bude i postupně digitalizovat. Takže my tady přinášíme opravdu skvělou věc. Jsem rád za to, že se povedla do tohoto návrhu dostat.

Chápu ty jednotlivé připomínky, ale je to opravdu jako věc, která nám všem pomůže, a myslím tím opravdu všem občanům České republiky, ale i úřadům. Samozřejmě ta transformace nebude jednoduchá. Znamená to změnu procesu, zavádíme vlastně nový produkt, a to bude chvilku trvat, a držím palce všem, kteří jsou ve státní správě, aby to dobře zvládli.

Chci ještě dodat, že samozřejmě v tom zákonu jsou i další plusy. Je tam například to, že se ruší nadbytečné evidenční kontroly. A také pro obce s rozšířenou působností, tedy radnice, které mají dopravní odbory, tak je tam úprava o hromadění takzvaných SPZ, tedy tabulek, tím pádem ty tabulky tam budou jen tři roky. Víte, že to bylo pro mnohé obce problém, takže to se vlastně po třech letech ruší a pak ten člověk dostává novou SPZ. Jsou to tedy praktické technické věci. A za nás rozhodně doporučuji, abychom tento zákon podpořili s těmito pozměňovacími návrhy.

A v ten největší benefit tady vnímám opravdu to, že technický průkaz bude najednou jenom jedna záležitost.

Děkuji.

Mgr. Ondřej Lochman, PhD. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lochman (STAN): Výzva IROP obcím nabízí možnost koupit nízkoemisní vozidla Lochman (STAN): Prostě tady někdo rozbil prasátko a nechal tam haléře Lochman (STAN): Minulá vláda dostala od NKÚ za rozpočet 2022 drtivé hodnocení Lochman (STAN): Bez tohoto zákona další stabilitu nezajistíme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama