Ludková (ODS): Česká televize se nám vkrádá do domovů, aniž byla pozvána

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Nestranná veřejnoprávní média jsou mým snem, který bohužel se stále více vzdaluje realitě. Vadí mi, že Česká televize a obecně veřejnoprávní média se nám vkrádají do domovů, aniž by byla pozvána, byť samozřejmě ctím ten princip nevypnutelnosti, kdy například v době krizí nám poskytují nepřetržitý tok relevantních informací.
Česká televize, co především je... Je to moloch. Je to stát ve státě, jehož výsostné postavení zabezpečuje legislativní formulace péče o blaho všech, o blaho rozmanitých skupin s nejrozmanitějšími zájmy. Nicméně objeví-li se další skupiny s ještě více rozmanitými zájmy, zvýší se původní produkce. V onom duchu – časy jsou zlé, Kamile, Tlusťochu, zaplať – se opět budou zvyšovat koncesionářské poplatky. Legislativa bohužel nezná strop.
Já proto se těším na to, že nová vláda otevře legislativu, otevře mediální zákon a podrobí ho diskuzi, velmi podrobné, pečlivé diskuzi o veřejnoprávnosti, jak má vypadat, jak má být velká, objemná, zdali má být takto nabubřelá, jako je v tuto chvíli.
Nesouhlasím s tím principem, kdy většinový poplatník, většinový divák, má vyjadřovat bezbřehou solidaritu s tím menšinovým. I ta solidarita musí mít nějaká pravidla, i ta solidarita má své jasné ukotvení. Divák má právo říct ne, divák má právo říct, že k tomu základnímu potřebnému balíčku si případně dokoupí to, co potřebuje podle svých zájmů, podle svých potřeb.
Děkuji.
autor: PV