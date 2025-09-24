Ludková (ODS): Česká televize se nám vkrádá do domovů, aniž byla pozvána

24.09.2025 17:17 | Monitoring

Projev na 15. schůzi Senátu 24. září 2025 k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2024

Ludková (ODS): Česká televize se nám vkrádá do domovů, aniž byla pozvána
Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nestranná veřejnoprávní média jsou mým snem, který bohužel se stále více vzdaluje realitě. Vadí mi, že Česká televize a obecně veřejnoprávní média se nám vkrádají do domovů, aniž by byla pozvána, byť samozřejmě ctím ten princip nevypnutelnosti, kdy například v době krizí nám poskytují nepřetržitý tok relevantních informací.

Česká televize, co především je... Je to moloch. Je to stát ve státě, jehož výsostné postavení zabezpečuje legislativní formulace péče o blaho všech, o blaho rozmanitých skupin s nejrozmanitějšími zájmy. Nicméně objeví-li se další skupiny s ještě více rozmanitými zájmy, zvýší se původní produkce. V onom duchu – časy jsou zlé, Kamile, Tlusťochu, zaplať – se opět budou zvyšovat koncesionářské poplatky. Legislativa bohužel nezná strop.

Já proto se těším na to, že nová vláda otevře legislativu, otevře mediální zákon a podrobí ho diskuzi, velmi podrobné, pečlivé diskuzi o veřejnoprávnosti, jak má vypadat, jak má být velká, objemná, zdali má být takto nabubřelá, jako je v tuto chvíli.

Nesouhlasím s tím principem, kdy většinový poplatník, většinový divák, má vyjadřovat bezbřehou solidaritu s tím menšinovým. I ta solidarita musí mít nějaká pravidla, i ta solidarita má své jasné ukotvení. Divák má právo říct ne, divák má právo říct, že k tomu základnímu potřebnému balíčku si případně dokoupí to, co potřebuje podle svých zájmů, podle svých potřeb.

Děkuji.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Psali jsme:

Senátorka Ludková: Prohlubující se ideologizace mainstreamových médií
Ludková (ODS): Dvojí metr ve veřejné diskusi
Senátorka Ludková: Podpis není formalita. Nedávejte ve školách práva naslepo
Senátorka Ludková: Škola se o prázdninách smrskla na téma menstruačních potřeb

ČT , ODS , Senát , Ludková , 24.9 , 15. schůze

autor: PV

