Macinka (Motoristé): Znepokojuje mě, jak velká je snaha, aby nevznikla vláda

12.10.2025 8:05 | Monitoring

Prohlášení předsedy Motoristů Petra Macinky k aféře Deníku N

Znepokojuje mě, jak velká se vede snaha, aby u nás nevznikla vláda, kterou si veřejnost zvolila. Pokusy o přepisování výsledku proběhlých voleb, aby to vyhovovalo některým zájmovým skupinám, rezolutně odmítám.

Filip Turek získal od voličů velmi silný mandát a Motoristé jsou připraveni prosazovat program, s nímž do voleb šli. Aféra s objeveným „smazaným“ archivem údajných příspěvků na sociálních sítích je velmi podivná a Filip Turek má moji důvěru. Oba dva se ostatně dlouhodobě angažujeme v jedné z asociací romských podnikatelů České republiky. Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová.

Děkuji všem, kteří nám posílají slova podpory. Nesmírně si jich vážíme.

Mgr. Petr Macinka

Má vítěz voleb právo sestavit vládu?


