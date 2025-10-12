Macinka (Motoristé): Znepokojuje mě, jak velká je snaha, aby nevznikla vláda

Znepokojuje mě, jak velká se vede snaha, aby u nás nevznikla vláda, kterou si veřejnost zvolila. Pokusy o přepisování výsledku proběhlých voleb, aby to vyhovovalo některým zájmovým skupinám, rezolutně odmítám.
Filip Turek získal od voličů velmi silný mandát a Motoristé jsou připraveni prosazovat program, s nímž do voleb šli. Aféra s objeveným „smazaným“ archivem údajných příspěvků na sociálních sítích je velmi podivná a Filip Turek má moji důvěru. Oba dva se ostatně dlouhodobě angažujeme v jedné z asociací romských podnikatelů České republiky. Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová.
Děkuji všem, kteří nám posílají slova podpory. Nesmírně si jich vážíme.
autor: PV