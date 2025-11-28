HZS ČR: Zákaz pěnidel s PFOA od 3. prosince 2025

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v návaznosti na tento fakt eviduje zvýšené množství novinářských dotazů, které se přezbrojení HZS ČR na ekologické varianty pěnidel týkají. Přinášíme proto odpovědi na nejčastější dotazy.
Co jsou PFAS a PFOA a jaký je mezi nimi rozdíl?
Perfluorované a polyfluorované sloučeniny (PFAS) je zastřešující termín pro skupinu více než 10 000 různých sloučenin, které mají společný základ: řetěz uhlíků, na kterém jsou pevně navázány atomy fluoru. Tato vazba C–F je jedna z nejpevnějších v organické chemii, což způsobuje, že PFAS se nerozkládají; jde tedy o takzvané věčné chemikálie. Řada z nich je toxická a biokumulativní, některé mohou být i karcinogenní, všechny jsou ale extrémně perzistentní – v prostředí se prakticky nerozkládají. Důvod, proč je EU postupně vyřazuje z používání, spočívá v ochraně zdraví obyvatel, hasičů a životního prostředí. Používají se ve fluorovaných hasicích pěnidlech (např. AFFF/AR, AFFF).
Perfluorooktanová kyselina (PFOA), její soli a sloučeniny příbuzné PFOA představují významnou podskupinu sloučenin PFAS. Od 3. prosince 2025 v EU platí úplný zákaz pěnidel, které PFOA, její soli a sloučeniny příbuzné PFOA obsahují.
K dalšímu omezení v použití fluorovaných pěnidel dojde 10. dubna 2026, na což je HZS ČR připraven.
Jak často hasiči pěnidla s PFAS využívali/využívají?
Hasičský záchranný sbor ČR využíval fluorovaná pěnidla s PFAS ve speciálních případech, pro hašení požárů zejména hořlavých kapalin, protože vlastnosti těchto pěnidel výrazně pomáhají požáry tohoto typu zvládnout.
Při zdolávání drtivé většiny požárů nicméně již v posledních letech využíváme ekologická, bezfluorová syntetická pěnidla I. generace, která PFAS neobsahují. Případy, kdy je třeba jakýchkoli pěnidel využít, navíc činí jen malé procento ze všech požárů, jinak se hasí vodou. Například v roce 2024 jsme zasahovali u 21.005 požárů, a z nich se pěnidla využila pouze ve 461 případech, tedy 2,2 % všech požárů.
Celoroční průměrná spotřeba pěnidel u HZS ČR je 56 tun.
Provedl už HZS výměnu pěnidel s PFOA?
Ano, HZS ČR už provedl výměnu PFOA, jejich solí a sloučenin příbuzných PFOA.
V jakém objemu a za jakých nákladů?
Díky tomu, že se HZS ČR problematikou aktivně zabývá již 8 let, byli jsme na výměnu pěnidel koncepčně připraveni a obměňovali jsme je v rámci pravidelné obměny hasiv, takže de facto nevznikly žádné mimořádné náklady.
A co obměna pěnidel s PFAS?
Proces obměny veškerých fluorovaných pěnidel, která obsahují i jiné látky ze skupiny PFAS, je v rámci HZS ČR také už téměř u konce. Obměnu dokončíme do 10. dubna 2026 v souladu s platnou legislativou.
Kolik máte celkově pěnidel obsahujících PFAS?
V zásobách HZS ČR se v tuto chvíli nachází přibližně 500 tun pěnidel, z toho cca 70 tun činí pěnidla obsahující PFAS. Drtivá většina (52 tun) těchto pěnidel je v centrálních skladech HZS ČR, kde zatím zůstávají k dispozici pro případy, kdy výjimky z evropských nařízení umožňují jejich využití. Šlo by o požáry, které vyžadují jedinečné vlastnosti těchto pěnidel, tj. požáry hořlavých kapalin v průmyslovém sektoru; v podnicích, které spadají pod zákon o prevenci závažných havárií, kde jejich použití je i nadále možné v souladu s evropskou legislativou (SEVESO subjekty).
Jak se liší ceny obou typů hasiv?
Ceny fluorovaných pěnidel (tj. pěnidel s PFAS) jsou v tuto chvíli podobné, případně spíše o něco vyšší, než ceny jejich ekologických ekvivalentů.
Například cena vysokoúčinných bezfluorových pěnidel začíná na 150 Kč / kg bez DPH a porovnatelný ekvivalent fluorovaných pěnidel (tj pěnidel s PFAS) začíná na 175 Kč / kg bez DPH. Lze také očekávat, že ceny pěnidel s obsahem PFAS výrazně porostou. Je tomu tak kvůli omezení a restrikcím těchto fluorovaných pěnidel – ekologická bezfluorová pěnidla je zkrátka vytlačují z výroby i trhu.
Je třeba dodat, že konkrétní cena vždy závisí na konkrétním produktu; nejde o jediný typ hasiva, ale je jich velké množství podle účelu použití; cenové rozdíly proto mohou být u jednotlivých produktů velké.
Jsou hasiva bez látek PFAS stejně účinná jako ty původní?
Obecně platí, že fluorovaná pěnidla mají unikátní vlastnosti, které souvisí právě s přítomností PFAS. Jedná se o pěnidla tvořící vodní film. Tato pěnidla vynikají svojí univerzálností a vysokou hasební účinností při požárech hořlavých kapalin. Jejich nahrazování ekologickými, bezfluorovými variantami se proto může jevit jako problematické v tzv. SEVESO podnicích, spadajících pod zákon o prevenci závažných havárií.
Počítá Evropská komise s nějakými výjimkami pro využití pěnidel s PFAS?
Vzhledem k tomu, že v průmyslovém sektoru, zejména u tzv. SEVESO subjektů (tedy těch, které spadají pod zákon o prevenci závažných havárií), je nahrazení ekologickými variantami pěnidel technologicky i finančně složitější, dle platné evropské legislativy se pro ně počítá s přechodným obdobím maximálně do roku 2035.
Budete tyto podniky kontrolovat? Kdo může ukládat sankce?
Kontrolu provádí vždy příslušné orgány podle platné legislativy; v oblasti nakládání s látkami, odpady a kontaminací je to zejména Česká inspekce životního prostředí, která při nesplnění povinností může ukládat sankce podle svých kompetencí. HZS ČR provádí kontroly podniků spadajících pod zákon o prevenci závažných havárií (SEVESO) především v návaznosti na havarijní připravenost, bezpečnostní dokumentaci a rizika provozu.
Jaká jsou úskalí této výměny obecně – kontaminace vybavení např.?
Problematika výměny fluorovaných pěnidel za ekologické bezfluorové varianty nespočívá jen v jejich prosté obměně, ale je potřeba vzít v úvahu další aspekty.
Je například třeba dekontaminovat nádrže, ekologicky zlikvidovat původní fluorovaná pěnidla, zohlednit změnu pěnidla ve výcviku hasičů a v neposlední řadě vyžaduje tato obměna optimalizaci dávkování a aplikace pěnidla.
