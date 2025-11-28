Hejtman Netolický: Milé setkání u prezidenta republiky na Pražském hradě

28.11.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkání s prezidentem.

Hejtman Netolický: Milé setkání u prezidenta republiky na Pražském hradě
Foto: Archiv SOCDEM
Popisek: Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

SETKÁNÍ HEJTMANŮ U HLAVY STÁTU. Z NAŠEHO KRAJE DORAZILA ČTVEŘICE

Milé setkání u prezidenta republiky na Pražském hradě při příležitosti čtvrtstoletí krajské samosprávy v České republice. Na jednom místě se potkalo na osm desítek bývalých i současných představitelů českých a moravských krajů.

Za Pardubický kraj jsme se zúčastnili všichni. Roman Línek (ve funkci 2000 - 2004), Ivo Toman (2008), Radko Martínek (2008 - 2012) a Martin Netolický (tedy moje maličkost).

Bohužel chyběl jeden z předchůdců pan Michal Rabas (hejtmanem kraje 2004 - 2007), od jehož úmrtí počátkem listopadu uplynulo již 18 let.

Na Hradě se setkala skutečně různorodá skupina lidí. Měla ovšem jedno společné. Zájem o regiony a jejich rozvoj. Díky prezidentovi za jeho iniciativu.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jen chce prodloužit život Fialovy vlády. Chování Pavla odsouzeno z mnoha stran
Okamura (SPD): Emisní povolenky drtí českou energetiku
Dominik Hašek nechce prodat Ukrajinu
Babiše zlomila vzpomínka na syna. Zvrat ve Sněmovně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pavel , Netolický

autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.