Hejtman Netolický: Milé setkání u prezidenta republiky na Pražském hradě

SETKÁNÍ HEJTMANŮ U HLAVY STÁTU. Z NAŠEHO KRAJE DORAZILA ČTVEŘICE
Milé setkání u prezidenta republiky na Pražském hradě při příležitosti čtvrtstoletí krajské samosprávy v České republice. Na jednom místě se potkalo na osm desítek bývalých i současných představitelů českých a moravských krajů.
Za Pardubický kraj jsme se zúčastnili všichni. Roman Línek (ve funkci 2000 - 2004), Ivo Toman (2008), Radko Martínek (2008 - 2012) a Martin Netolický (tedy moje maličkost).
Bohužel chyběl jeden z předchůdců pan Michal Rabas (hejtmanem kraje 2004 - 2007), od jehož úmrtí počátkem listopadu uplynulo již 18 let.
Na Hradě se setkala skutečně různorodá skupina lidí. Měla ovšem jedno společné. Zájem o regiony a jejich rozvoj. Díky prezidentovi za jeho iniciativu.
autor: PV