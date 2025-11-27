Vyznání – debutové album Cecílie Jílkové s texty Lenky Procházkové

Praha, 26. listopadu 2025 – Spisovatelka a zpěvačka Cecílie Jílková vydává debutové album Vyznání s texty své matky, spisovatelky Lenky Procházkové. Dvanáct písní o lásce, touze a naději. Přestože Procházková tyto texty psala v sedmdesátých letech, kdy čelila režimnímu pronásledování po smrti otce a emigraci tehdejšího snoubence, na světlo vyšly v ucelené hudební podobě až nyní. „O existenci básní a písňových textů jsem se dozvěděla až letos na podzim," říká Jílková. „Dojala mě jejich zachovalost, přestože byly napsané na stroji. I na tom dekády starém zažloutlém papíře ale jasně ukazovaly potenciál pro zhudebnění. Dnes už se podobně kvalitní, poetické texty v písních moc neobjevují."
Cecílie Jílková témata historie rodiny zpracovala již loni knižně v autobiografickém románu Otec Bůh a matka Láska (2024, SPM Media), kde píše i o vztahu svých rodičů, vyrůstání v prostředí Charty a divoké atmosféře devadesátých let.
Duše v písních, technologie v pozadí: Album vzniklo neobvyklým způsobem jako internetový projekt na cloudové platformě BandLab. Zatímco Cecílie zpívá naživo bez jakékoli počítačové úpravy hlasu, instrumentaci vytvořil dj kosa pomocí nejmodernějších nástrojů strojového učení s cílem co nejlépe přinést atmosféru tehdejší doby. Výsledek není chladně technologický a tvůrcům se povedlo napříč generacemi přemostit od ryzích, dramatických emocí sedmdesátých let až k uším současného publika. Na albu najdete jazz, blues, gypsy jazz, soul, chanson – tedy klasické žánry, které s časem neztratily nic na své popularitě.
Hudba ovlivněná legendami: Jílková, kterou od tří let učil zpívat otec Ludvík Vaculík, a později studovala sborový a sólový zpěv, čerpá ve svém stylu inspiraci z amerických zpěvaček jako Billie Holiday a Aretha Franklin, ale také je silně ovlivněna tvorbou české legendy Zuzany Navarové i tradičním moravským folklorem. Album vychází v době adventní, a tak je na něm píseň Advent, která společně s Vánoční a jemnou skladbou Duše tvoří jeho emocionální základ. Najdete tu ale i barové Skvělý plán a Neskáču z okna, večerní jazzovou Pán spěchá anebo jižně temperamentní Touhu. Mezi nejsilnější momenty patří závěrečné Vyznání v alternativním aranžmá a folkové Vzkříšení s animovaným klipem ve stylu film noir.
„Doufáme, že toto album osloví co nejvíc lidí a budeme moci posunout tvorbu dál a zapojit i jazzové hudebníky z masa a kostí," dodává dj kosa. „Aby se propojilo všechno: minulost i budoucnost, stroj i člověk, technika i duše."
Album Vyznání je dostupné na platformách Spotify, Apple, YouTube a Tidal.
O Cecílii Jílkové: Spisovatelka a zpěvačka, dcera Lenky Procházkové a Ludvíka Vaculíka. Autorka knihy Otec Bůh a matka Láska. Po letech věnovaných psaní se s debutovým albem Vyznání vrací ke své první lásce hudbě a ke svým rodinným kořenům.
Klíčové informace:
- Název alba: Vyznání
- Umělkyně: Cecílie Jílková
- Texty: Lenka Procházková
- Instrumentace: dj kosa
- Počet skladeb: 12
- Žánr: Jazz, blues, gypsy jazz, R&B, soul, chanson
- Dostupnost: Spotify, Apple Music, Apple iTunes, Amazon Prime, YouTube Music, Tidal
autor: Tisková zpráva