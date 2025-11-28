Pane předsedo, přestaňte se usmívat, vyjel Hladík na Okamuru

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Poslanci opozice a ministři končící vlády se k tomu postavili po svém. Předseda Motoristů Petr Macinka nad nimi kroutil hlavou. Speciálně kroutil hlavou nad ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Za vládu totiž musí na jednání sedět alespoň jeden člen, aby sněmovna mohla jednat. Válek tam tedy seděl. Ale tomu, co Babiš vyprávěl, pozornost pravděpodobně příliš nevěnoval.
„Andrej Babiš mluví, ale poslanci ODS (a lidovců) nikde. V sále chybí rovněž 14 členů vlády ze 17, přičemž ministr zdravotnictví Aťa Válek má na uších sluchátka a raději poslouchá nějaké sakrální zpěvy… Podotýkám, že každá hodina této zbytečné schůze stojí české občany vyšší stovky tisíc korun. Když už to teda soudruzi svolávají, byla by vůči lidem slušnost tady sedět a poslouchat. Chtěli to sami, tak proč se teď raději v kantýně cpou chlebíčkama?“ ptal se Macinka, jenž bude členem budoucí Babišovi vlády.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
Ale to nebylo všechno. Na stejné schůzi se do sebe ostře pustili končící ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Na začátku tvrdého střetu stál poslanec ANO Hubert Lang, který končící vládě Petra Fialy (ODS) vytkl, že na rok 2026 připravila rozpočet plný děr.
Konstatoval také, že teď odcházející vláda ochutná svou vlastní medicínu, protože ANO se bude chovat stejně, jako se vláda v demisi chovala k ANO.
„A jestli se vám to nelíbí, no, tak je to váš problém. Ale nemusíte na nás zvyšovat hlas a nemusíte nás tady mentorovat, jo? My víme, co máme dělat a co budeme dělat, a vy si zvykejte na to, že to prostě budete v hlasováních prohrávat. Děkuju,“ vmetl opozičním poslancům.
Hladík vyrazil do protiútoku.
„Já musím prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana poslance Langa. My si můžeme spolu nesouhlasit, můžeme mít jiné politické preference, ale musíme se k sobě chovat vzájemně slušně. Vy jste tady řekl: Jako vy jste se chovali k nám, tak my se budeme chovat k vám. To se nezlobte – kdyby my jsme se k vám chovali, jak vy jste se chovali k nám, tak byste to tady nevydrželi. (Smích z lavic hnutí ANO.) Tak si pusťte projevy teď současného předsedy sněmovny, jak se choval jako opoziční poslanec. Pusťte si projevy vašeho předsedy a budoucího premiéra, jak se choval jako poslanec. My se takto chovat nebudeme. Budeme se chovat normálně, lidsky, ale budeme tvrdou, ale slušnou opozicí (Předsedající hovoří mimo mikrofon.) To je naše práce, to je naše role,“ konstatoval.
V tu chvíli Tomio Okamura v křesle předsedy Poslanecké sněmovny cosi poznamenal. Stenoprotokol sice nezachytil, co Okamura říkal, ale Hladík to zjevně zaslechl, protože se obrátil přímo i na Okamuru a obul se do něj.
Mgr. Petr Hladík
Tomio Okamura
Okamura se hned bránil.
„Vážený pane poslanče, v jednacím řádu je... Já to nekomentuji na mikrofon. Prosím vás, postupujte v souladu s jednacím řádem, já postupuji s jednacím řádem, já nekomentuji na mikrofon. V případě, že bych na mikrofon chtěl okomentovat vaše vystoupení, tak se nechám vystřídat a půjdu na mikrofon. Já jsem mikrofon zapnutý neměl a to, že jste se na dálku něco doslechl nebo jste slyšel, máte dobrý sluch. Děkuji a můžete pokračovat.“
A Hladík výměnu názorů uzavřel.
„Bude potřeba ten pultíček dát trošku dál, jestli pan předseda bude takto komentovat.“
autor: Miloš Polák