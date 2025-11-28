Pane předsedo, přestaňte se usmívat, vyjel Hladík na Okamuru

28.11.2025 10:19 | Monitoring

Opoziční poslanci svolali mimořádnou schůzi sněmovny. A předseda Motoristů Petr Macinka si všiml, co tam předvedl ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek (TOP 09). Andrej Babiš se na této schůzi v jednu chvíli rozbrečel. Ale to nebylo všechno. Na stejné schůzi se do sebe pustili končící ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Pane předsedo, přestaňte se usmívat, vyjel Hladík na Okamuru
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mimořádná schůze sněmovny, na které měl Andrej Babiš vysvětlit řešení svého střetu zájmů, kdyby byl jmenován premiérem

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10303 lidí
Poslanci opozice, či chcete-li, zástupci končící vlády Petra Fialy (ODS) svolali mimořádnou schůzi sněmovny. Chtěli, aby Babiš vyložil karty na stůl a prozradil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Babiš to neudělal. Poslanci ANO ostatně hlásili už dopředu, že to neudělá.

Poslanci opozice a ministři končící vlády se k tomu postavili po svém. Předseda Motoristů Petr Macinka nad nimi kroutil hlavou. Speciálně kroutil hlavou nad ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Za vládu totiž musí na jednání sedět alespoň jeden člen, aby sněmovna mohla jednat. Válek tam tedy seděl. Ale tomu, co Babiš vyprávěl, pozornost pravděpodobně příliš nevěnoval.

„Andrej Babiš mluví, ale poslanci ODS (a lidovců) nikde. V sále chybí rovněž 14 členů vlády ze 17, přičemž ministr zdravotnictví Aťa Válek má na uších sluchátka a raději poslouchá nějaké sakrální zpěvy… Podotýkám, že každá hodina této zbytečné schůze stojí české občany vyšší stovky tisíc korun. Když už to teda soudruzi svolávají, byla by vůči lidem slušnost tady sedět a poslouchat. Chtěli to sami, tak proč se teď raději v kantýně cpou chlebíčkama?“ ptal se Macinka, jenž bude členem budoucí Babišovi vlády.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale to nebylo všechno. Na stejné schůzi se do sebe ostře pustili končící ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Na začátku tvrdého střetu stál poslanec ANO Hubert Lang, který končící vládě Petra Fialy (ODS) vytkl, že na rok 2026 připravila rozpočet plný děr.

Mgr. Bc. Hubert Lang

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18405 lidí
„Já myslím, že v demokratických volbách jednoznačně voliči rozhodli, vy jste volby prohráli, vašich 101 demokratů, jak jste se celou volební kampaň vymezovali, tak prostě jste neuspěli. A zvykněte si – ne my, ale vy si zvykněte – že nastala tedy nová doba v Poslanecké sněmovně a že demokratická většina nějakým způsobem rozhoduje,“ nechal se slyšet Lang.

Konstatoval také, že teď odcházející vláda ochutná svou vlastní medicínu, protože ANO se bude chovat stejně, jako se vláda v demisi chovala k ANO.

A jestli se vám to nelíbí, no, tak je to váš problém. Ale nemusíte na nás zvyšovat hlas a nemusíte nás tady mentorovat, jo? My víme, co máme dělat a co budeme dělat, a vy si zvykejte na to, že to prostě budete v hlasováních prohrávat. Děkuju,“ vmetl opozičním poslancům.

Hladík vyrazil do protiútoku.

„Já musím prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana poslance Langa. My si můžeme spolu nesouhlasit, můžeme mít jiné politické preference, ale musíme se k sobě chovat vzájemně slušně. Vy jste tady řekl: Jako vy jste se chovali k nám, tak my se budeme chovat k vám. To se nezlobte – kdyby my jsme se k vám chovali, jak vy jste se chovali k nám, tak byste to tady nevydrželi. (Smích z lavic hnutí ANO.) Tak si pusťte projevy teď současného předsedy sněmovny, jak se choval jako opoziční poslanec. Pusťte si projevy vašeho předsedy a budoucího premiéra, jak se choval jako poslanec. My se takto chovat nebudeme. Budeme se chovat normálně, lidsky, ale budeme tvrdou, ale slušnou opozicí (Předsedající hovoří mimo mikrofon.) To je naše práce, to je naše role,“ konstatoval.

V tu chvíli Tomio Okamura v křesle předsedy Poslanecké sněmovny cosi poznamenal. Stenoprotokol sice nezachytil, co Okamura říkal, ale Hladík to zjevně zaslechl, protože se obrátil přímo i na Okamuru a obul se do něj.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • ministr živ. prostředí v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)

95%
3%
2%
hlasovalo: 18099 lidí
„Poprosím pana předsedu sněmovny, aby nekomentoval to, co říkám. Není to vaše role, pane předsedo. Přestaňte se usmívat a přestaňte,“ v tu chvíli se ozval smích z levé části jednacího sálu, „z titulu toho, že vedete tuhletu sněmovnu, komentovat, co říká poslanec.“ V tu chvíli se pro změnu ozval potlesk z pravé části sálu.  „Není to vaše role!“

Okamura se hned bránil.

„Vážený pane poslanče, v jednacím řádu je... Já to nekomentuji na mikrofon. Prosím vás, postupujte v souladu s jednacím řádem, já postupuji s jednacím řádem, já nekomentuji na mikrofon. V případě, že bych na mikrofon chtěl okomentovat vaše vystoupení, tak se nechám vystřídat a půjdu na mikrofon. Já jsem mikrofon zapnutý neměl a to, že jste se na dálku něco doslechl nebo jste slyšel, máte dobrý sluch. Děkuji a můžete pokračovat.“

A Hladík výměnu názorů uzavřel.

„Bude potřeba ten pultíček dát trošku dál, jestli pan předseda bude takto komentovat.“

Psali jsme:

Zmrazení platů politiků stojí na senátorech. Teď se ukáže, říká Okamura
Poslanci končící vlády podpořili zdražení energií, varuje Okamura
Johnson se rozčílil na Trumpa: Kastrace Ukrajiny. Žantovský dodal ještě více
„Vlasy mi vstávaly hrůzou“. Vyskočil 17. listopadu raději odjíždí z Prahy

 

Zdroje:

https://www.psp.cz/eknih/2025ps/stenprot/003schuz/s003039.htm#r6

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , KDU-ČSL , Lang , Okamura , rozpočet , sněmovna , střet zájmů , TOP 09 , zdravotnictví , SPD , ANO , motoristé , Macinka , Hladík , Válek

Váš názor? (Hlasovalo 7 čtenářů)

Napomenul podle vašeho názoru ministr Hladík předsedu sněmovny Okamuru správně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 66 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Čechistán je už jak Půlnoční království v Pyšné princezně, černoprdelníci už zakazují smích a zpěv., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVlastík1 , 28.11.2025 11:09:41
Čeští ovčani když se budou chtít zasmát nebo zazpívat budou muset si odskočit do Maďarka nebo Slovenska. K Ficovi nebo Orbánovi jako ten švec do Království krále Miroslava.

|  15 |  0

Další články z rubriky

Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

11:33 Konec ODS? Docent Valeš už tuší, čím ji Kuba může dorazit

Konec pravice, postavené na ODS a TOP 09. To podle politologa Lukáše Valeše znamená rozhodnutí Marti…