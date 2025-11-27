Celní správa: Celníci zabránili vyložení nelegálního odpadu z Itálie do Česka

Na předložených průvodních dokladech bylo přepsáno místo vykládky i objednavatel dopravy a kontaktní osoby uvedené na průvodních dokladech hlídce sdělily, že s touto přepravou nemají nic společného. Proto celníci pojali podezření, že se jedná o nelegální přeshraniční přepravu odpadu.
Po ukončení kontroly hlídka zajistila doprovod vozidla přepravujícího odpad zpět přes hraniční území České republiky. Případ byl předán k dalšímu řízení Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí.
Celní správa ČR hraje klíčovou roli v prvotním odhalování přepravy odpadů. V roce 2024 provedla celkem 525 kontrol zaměřených na přepravu odpadů, při nichž zjistila 106 porušení právních předpisů a zadržela přes 364 tun nepovoleně přepravovaných odpadů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva