Volpe (Piráti): Programové prohlášení. A Agrofert tleská

28.11.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke střetu zájmů Andreje Babiše.

Volpe (Piráti): Programové prohlášení. A Agrofert tleská
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Andrej Babiš opět míří do čela vlády - a znovu by to znamenalo mít premiéra v přímém střetu zájmů.

V návrzích nově vznikající vlády už teď vidíme ústupky pro jeho byznys. V programovém prohlášení např. nalezneme cíle, jako je přesměrování podpory (dotací) na aktivní zemědělskou produkci.

Agrofert tleská.

Piráti budou na dnešní mimořádné schůzi Sněmovny trvat na tom, aby se střet zájmů řešil dřív, než z něj budou další škody pro stát.

Samuel​ Volpe

  • Piráti
  • poslanec
To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

