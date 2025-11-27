Volpe (Piráti): Programové prohlášení. A Agrofert tleská

Andrej Babiš opět míří do čela vlády - a znovu by to znamenalo mít premiéra v přímém střetu zájmů.
V návrzích nově vznikající vlády už teď vidíme ústupky pro jeho byznys. V programovém prohlášení např. nalezneme cíle, jako je přesměrování podpory (dotací) na aktivní zemědělskou produkci.
Agrofert tleská.
Piráti budou na dnešní mimořádné schůzi Sněmovny trvat na tom, aby se střet zájmů řešil dřív, než z něj budou další škody pro stát.
autor: PV