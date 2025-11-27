„Tak to měl veřejně říct.“ Ševčík odmítl Pavla a „loutkovodiče“

Poslanec za SPD Miroslav Ševčík komentoval probíhající vyjednávání o nové vládě Andreje Babiše a vymezil se proti postupu prezidenta Petra Pavla, zejména v otázkách personálního obsazení kabinetu a podmínek, které hlava státu klade na Babiše jako možného příštího předsedu vlády. Zkritizoval také Fialovou vládou předložený rozpočet. „Rozpočtové provizorium určitě bude, protože to, co předložili chlapci a děvčata z té předchozí vlády, tak porušili snad všechna pravidla,“ prohlásil Ševčík.

„Tak to měl veřejně říct.“ Ševčík odmítl Pavla a „loutkovodiče“
Ševčík zdůraznil, že vládní nominanti za SPD jsou podle něj odborníky. „Za nás jdou do vlády opravdoví odborníci, kteří to prokázali už ve svém minulém profesním životě, ať je to Jaromír Zůna na obraně, Martin Šebestyán na resortu zemědělství nebo Ivan Bednárik na ministerstvu dopravy. Je za nimi vynikající práce, všichni ve svém oboru dokázali, že něco umí,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News. 

Spor o jmenování Filipa Turka

Ševčík se vyjádřil rovněž k aféře kolem Filipa Turka (Motoristé), jehož jmenování prezident Pavel zpochybňuje s odkazem na možné právní problémy. Poslanec s tím zásadně nesouhlasí. „Já si myslím, že on je posledním, kdo by měl dělat kádrováka a vybírat, kdo bude zastupovat jednotlivé politické strany ve výkonné moci. Jemu to nepřísluší, není tu ani vojenská junta ani království,“ prohlásil.

Podle Ševčíka se prezident nemá vyjadřovat k právním rozporům ohledně Turka pokud je neupřesní. „Tak měl veřejně říci, čím tedy Turek to právo porušuje,“ uvedl. Ke kritice směřované vůči Turkovi připomněl jeho mezinárodní aktivity. „Ten za rok v Evropském parlamentu prokázal svou odvahu, byl jeden z mála, kdo byl pozván na inauguraci Donalda Trumpa, setkal se s Elonem Muskem, dostal pochvalu od izraelského ministra zahraničí,“ uvedl. Podle něj „hnojomety“, které se kolem Turka rozpoutaly, vytvářejí zkreslený obraz, a prezident podle něj chybuje, pokud na ně reaguje.

„Pavel by si měl uvědomit, že tu nemáme vojenskou juntu a neměli by to tady řídit generálové, neměli rozhodovat o personálních otázkách a neměli by dělat kádrováky,“ doplnil.

Ševčík zároveň nevidí problém ve změně resortů mezi Filipem Turkem a Petrem Macinkou. „Oba jsou velmi kompetentní pro obě ta ministerstva, určitě je Turek kompetentnější než současný ministr životního prostředí Hladík a rozhodně než ministr zahraničí Lipavský. Oba mají svou odbornou způsobilost, aby tato ministerstva měli vést,“ řekl k výměně špiček Motoristů.

Podle Ševčíka by prezident měl respektovat výsledky voleb. „Kdyby pan prezident vzal do hrsti zdravý selský rozum a vzal v úvahu výsledky voleb, tak bude akceptovat to, co je mu předloženo,“ uvedl. Tvrdí však, že roli hrají lidé z prezidentského okolí. „Jsou tam ti jeho loutkovodiči, kteří chtějí rozklížit vládní koalici a dosadit tam dozimetrické stánkaře, aby se zametly pod koberec ty záležitosti, které tady byly,“ prohlásil. Podle něj by vláda měla „konečně začít hájit zájmy českých občanů a ne nějakých cizáků“.

Babiš a otázka střetu zájmů

Prezident Pavel požaduje, aby Andrej Babiš ještě před jmenováním do funkce vysvětlil, jak vyřeší případný střet zájmů. Ševčík s tím nesouhlasí. „Tady se vyhrožuje střetem zájmů, ale vždyť střety zájmů tady měli všichni dosluhující politici, kampeličky, bitcoiny a dozimetry,“ uvedl. Tvrdí také, že i prezident sám „je v nějakých střetech zájmů“, protože „sedí v nějakých radách průmyslových firem“. Podle Ševčíka Babiš navíc aktuálně v žádném střetu není. „Pokud by se po jmenování do střetu zájmů dostal, nepochybně by to za 30 dní stihl vyřešit, ačkoliv je to složité, ale už se na tom určitě delší dobu pracuje,“ doplnil.

Rozpočtové provizorium je podle Ševčíka nevyhnutelné

Ševčík komentoval i rošády s rozpočtem, jaké předvádí odcházející vláda Petra Fialy. „Rozpočtové provizorium určitě bude, protože to, co předložili chlapci a děvčata z té předchozí vlády, tak porušili snad všechna pravidla,“ uvedl. Návrh rozpočtu označil za „lživý, nereálný“ a podle něj se vláda pokusila „zakamuflovat to, že vlastně porušují zákon o rozpočtové odpovědnosti a chtěli to hodit na novou vládu“. Odpovědnost podle něj nesou i Piráti, kteří byli „dlouho ve vládě s nimi“.

