Jihočeský kraj spustil 3D navigaci po budovách krajského úřadu

27.11.2025 19:28 | Tisková zpráva

Jihočeský kraj spustil do ostrého provozu novou 3D navigaci po budovách krajského úřadu, která občanům výrazně usnadní orientaci a pohyb po jednotlivých pracovištích. Návštěvníci díky ní snadno najdou pomocí svého chytrého mobilního telefonu požadovaný odbor, kancelář nebo konkrétní osobu.

Foto: Jihočeský kraj
Popisek: Jihočeský kraj - logo

Na digitalizaci krajského úřadu pracujeme dlouhodobě a snažíme se postupně zavádět moderní služby, které občanům šetří čas i kroky. Naším cílem je, aby lidé ideálně nemuseli na úřad vůbec chodit a mohli vše vyřídit online. Když už k nám ale přijdou osobně, chceme, aby se zde cítili jistě a dobře se zorientovali. Je to další krok ke zkvalitnění služeb, které Jihočeský kraj poskytuje občanům,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Lukáš Glaser a poděkoval svému IT týmu, který celý projekt vytvořil vlastními silami a s velkým nasazením.

Krajský úřad má tři budovy – jednu v ulici U Zimního stadionu a dvě v ulici Boženy Němcové. Celkem zde působí 15 odborů a 2 samostatná oddělení, což dříve mohlo návštěvníkům ztěžovat orientaci.

Nová 3D navigace nabízí hned několik způsobů, jak se v úřadě rychle zorientovat. Kiosek s dotykovou obrazovkou u recepce umožňuje zadat požadovaný cíl a na displeji se zobrazí doporučená trasa. Pomocí QR kódu si ji návštěvník může přenést do svého mobilu – aplikace se rovnou otevře s připravenou trasou.

QR kódy jsou zároveň rozmístěny po celé budově a umožňují spustit navigaci přímo z místa, kde se člověk nachází. Aplikace si navíc pamatuje naposledy hledaný cíl, takže při přechodu mezi patry se trasa automaticky aktualizuje.

Nová 3D navigace vznikla zcela interně – krajské IT a GIS oddělení ji vyvinulo svépomocí na technologiích Esri. Aplikace byla vytvořena v prostředí ArcGIS SDK.

Z 2D map byl připraven zjednodušený 3D model všech budov úřadu, do kterého byly doplněny všechny možné trasy. Na jejich základě systém automaticky vyhledává nejkratší cestu k požadovanému cíli.

Aplikaci si mohou zájemci vyzkoušet také online ZDE.

Zdroje:

https://www.kraj-jihocesky.cz/budova3d

autor: Tisková zpráva

