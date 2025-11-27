Američané předložili Kyjevu plán, jak to bude. Blíží se koncovka, tuší Drulák

Co říkáte na aktuální vývoj kolem amerického mírového plánu a různé posuny, které kolem toho vidíme?
Začalo to tím, že Američané předložili ten 28bodový plán Ukrajincům, kteří z toho samozřejmě nebyli nadšení, protože ten plán přiznává část dobytých území Rusku, a jsou tam další věci, které se Ukrajincům nelíbily. Například, že je NATO vyloučené a EU asi ano, ale to stejně Američané nemohou slibovat. Znění plánu se dostalo do médií, na což Evropa zareagovala jasným odmítnutím. Následně ministr zahraničí USA Rubio setkal s Ukrajinci a Evropany a tato jednání si pochvaloval.
Domnívám se, že Ukrajinci mají v současnosti měkčí pozici než Evropané. Měla by být definitivně odložena iluze, že jsou Ukrajinci aktérem, se kterým by měli Američané vyjednávat. Zejména po posledním korupčním skandálu Američané opět ukázali, jak mají Ukrajince v hrsti a jak je kyjevský zkorumpovaný režim vydaný USA na milost a nemilost. Nedovedu si představit, že by Zelenského klíčový muž Jermak, který je jedním z aktérů současné kauzy, jednal s Rubiem.
Jak může o čemkoli vést s Američané jakékoli vyjednávání? USA přeloží plán ve smyslu jak to bude a Ukrajinec má pouze vymyslet, jak to udělat, aby to pro něj dopadlo co nejlépe. Proto nebyla podle mého názoru jednání USA s Ukrajinci v Ženevě moc konfrontační a Američané jim jen vysvětlovali jak a proč budou ty jednotlivé body muset přijmout.
Jenže do toho přišla Evropa se svým “konkurenčním” plánem.
Role Evropanů je jiná, protože ti nejsou Američanům vydaní na milost a nemilost a pokračují ve své linii. Evropský 28bodový plán je pro Rusy nepřijatelný a pro Američany nezajímavý. Neustále jsme u amerického plánu, který se možná nějak modifikoval, ale rozhodně není ve hře evropský plán, ze kterého nikdy nic nebude. Evropa zase jen plácla do vody, ukázala svoji neschopnost vrátit se do reality a tím to končí.
A ten americký mírový plán jako takový podle vašeho mínění dává smysl?
Vnímám ho jako poměrně realistický. Rusko z něho nemůže být úplně nadšené, protože obsahuje věci, které Rusům určitě dost vadí, ale to k vyjednávání patří. Otázkou je, co si s Američany budou Rusové schopni dohodnout. Ukrajinci zde nejsou v pozici, kdy by to mohli nějak výrazněji vetovat. Úkolem USA bude si ohlídat Brity, protože ti hrají tu nejodpornější roli v celém konfliktu od samého začátku. Jsou to právě britské zpravodajské služby, které mají na Ukrajině silné zastoupení, zajišťují přímo bezpečnost Zelenského. Je na Američanech, aby si to vyřešili, protože není možné, aby jim jejich juniorní partner rozbíjel to, čeho chtějí dosáhnout.
Otázkou je, zda si Američané dovedou Brity, kteří jsou na USA víc než kdykoli dříve závislí, ohlídat. Pokud si to Trump ohlídat nedokáže, mír se zase zkomplikuje. Pokud si to ohlídá, je mír otázkou několika příštích měsíců.
Ze strany Washingtonu zazněly vážné pohrůžky vůči Ukrajině, že pokud by tento mírový plán zbořili, skončí podpora a Kyjev si může dál bez Američanů válčit jak uzná za vhodné. Liší se tyto výhrůžky nějak zásadně od těch předchozích, které vyšly do prázdna?
Liší se dvěma věcmi. Jednak situací na frontě, která se za poslední týdny opět pro Ukrajinu zhoršila, byť nedošlo k prolomení fronty. Přesto se ta válečná situace konstantně zhoršuje. Pak je tu ten významný ukrajinský korupční skandál. Je to “nová kvalita” i způsob, jakým se režim na Ukrajině k celému skandálu postavil, a to nám říká hodně. Hlavního aktéra doprovodili do Polska, aby odtud mohl odletět do Izraele. To už je ukázka v přímém přenosu, že jde o zločinný režim.
Tyto věci nyní budou více vidět a myslím, že i ukrajinská média dostala volnější ruku, aby to více rozebírala. Není náhoda, že v mírovém plánu USA je uvedeno, že do 100 dní od uzavření míru se mají na Ukrajině konat prezidentské volby. A ty budou znamenat odchod Zelenského. V tom je situace skutečně jiná a odchod Zelenského se připravuje. Nepochybně k tomu dojde a Američané si to všechno pojistí jinak, patrně už mají vybraného někoho jiného, kdo ty demokratické volby vyhraje. Blíží se to do koncovky.
Může mít vliv skutečnost, že pokud by pomoc, včetně zpravodajských informací, ze strany USA vůči Ukrajině skončila, znamená to konec Ukrajiny? To si Kyjev nepochybně uvědomuje.
Určitě ano. Ty samotné pohrůžky ze strany Trumpa nepovažuji za tolik podstatné, protože on vyhrožuje stále a každému. Podstatné je pro mě to, co jsem před chvílí jmenoval. Pohrůžky považuji za způsob Trumpovy komunikace s přáteli i nepřáteli. Zaujala mě i kvalita rusko-amerických vztahů. Ukázalo se to před asi 10 dny v OSN, což se u nás prakticky nijak nemedializovalo. Rada bezpečnosti OSN přijala Trumpův plán pro Gazu, který je naprosto zdrcující pro Palestince.
Ve všem vychází vstříc Trumpovi a Izraeli a Rusové ho nevetovali. Nechali před tím sice kolovat svůj vlastní plán, ale pak ho stáhli. Mohli to Američanům vetovat, ale neudělali to. Nebo mohli domluvit, aby to shodila jiná země. Nestalo se to. Evidentně se něco mění a rusko-americké vztahy jsou v konstruktivním módu a atmosféře, což, jak vidíme, se někdo snaží rozbít.
Jak konkrétně?
Ukazují to úniky informací do médií, které mají zdiskreditovat Witkoffa. Jde to nejspíš od Britů, nikoli z USA nebo Ruska. Jde o útok na Witkoffa a nedovedu si představit, že by na něho útočili Rusové. Možné je, že to má na svědomí část amerického hlubokého státu, ale to už nerozlišíme od Britů, s jejichž službami je propojený. Nejspíš to udělala nějaká jejich společná firma. Opět je to otázka Trumpa, jak moc je schopen svoje lidi kontrolovat.
autor: Radim Panenka