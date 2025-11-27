Policie ČR: Extradice z Jižní Ameriky pokračují

Od července již 3. osoba, která hledala úkryt před vězením v Latinské Americe, skončila díky vynikající spolupráci s kolegy z národních ústředen Interpolu v Jižní Americe v českém vězení. Po zásazích v Uruguay a Paraguay se podařilo zadržet muže také v Kostarice. Kromě již pravomocných odsouzení za drobnou trestnou činnost se tam skrýval před soudním líčením, které mu za drogovou kriminalitu může navýšit dosavadní trest až na deset let odnětí svobody.
Od září 2023 byl na útěku až do svého zadržení na začátku července letošního roku. Po několika měsících v extradiční vazbě si ho ve čtvrtek ráno na letišti v San José převzala eskorta tvořená Air Marshaly cizinecké policie a zástupcem české pobočky Interpolu z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci. Krátce před šestou hodinou večer již letadlo přistálo v Praze a uprchlík skončil v blízké věznici.
Intenzivní kontakt s kolegy v této části světa nám umožňuje efektivně pátrat po českých uprchlících a daří se i realizace jejich zadržení a převoz zpět do ČR. V této efektivní spolupráci budeme nadále pokračovat.
autor: Tisková zpráva