Mádlová (ANO): Kvalitní vzdělání pro Fialovu vládu zůstalo jen prázdným slibem

ŠKOLSTVÍ - PRIORITA JEN NA PAPÍŘE
Ministr Bek stále nemá peníze na platy školníků, kuchařek nebo uklízeček. Školní rok přitom začíná už za chvíli.
Odměny těchto pracovníků jsou dlouhodobě nízké a často jim nepokrývají ani základní výdaje. Teď je navíc vláda staví do nejistoty a riskuje, že školství přijde o lidi, bez kterých nemůže fungovat.
Doufám, že to s platy nepedagogických pracovníků nedopadne stejně jako s platy učitelů, které zdaleka nedosahují 130 % průměrné mzdy. Přitom to byl jeden z vládních slibů.
Kvalitní vzdělání tak pro Fialovu vládu zůstalo jen prázdným slibem na papíře.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
autor: PV