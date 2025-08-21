Mádlová (ANO): Kvalitní vzdělání pro Fialovu vládu zůstalo jen prázdným slibem

21.08.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu kE ŠKOLSTVÍ.

Mádlová (ANO): Kvalitní vzdělání pro Fialovu vládu zůstalo jen prázdným slibem
Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

ŠKOLSTVÍ - PRIORITA JEN NA PAPÍŘE

Ministr Bek stále nemá peníze na platy školníků, kuchařek nebo uklízeček. Školní rok přitom začíná už za chvíli.

Odměny těchto pracovníků jsou dlouhodobě nízké a často jim nepokrývají ani základní výdaje. Teď je navíc vláda staví do nejistoty a riskuje, že školství přijde o lidi, bez kterých nemůže fungovat.

Doufám, že to s platy nepedagogických pracovníků nedopadne stejně jako s platy učitelů, které zdaleka nedosahují 130 % průměrné mzdy. Přitom to byl jeden z vládních slibů.

Kvalitní vzdělání tak pro Fialovu vládu zůstalo jen prázdným slibem na papíře.

Celý článek najdete ZDE.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mádlová (ANO): Regulace EU může způsobit zdražení a nedostupnost klíčových léků
Mádlová (ANO): Ministerstvo opět přenáší svou odpovědnost na ostatní
Mádlová (ANO): Realita vlády, která slibovala odpovědnost a transparentnost
Mádlová (ANO): Piráti slibují modré z nebe. Připomeňme si fakta o nich

Zdroje:

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-bek-slibene-miliardy-od-stanjury-stale-neziskal-40534932?fbclid=IwY2xjawMTK2NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBENEN5QVdjYWJQZWk0dmp3AR6cVmbsDubiElxvFOcQyBOFjhL_4LifnvPe_co3ZVgRjYWTdcSVCFnVmV1yQw_aem_sGdM6MeC57gL8fOEyvx9vg

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Mádlová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je školství pro Fialovu vládu nepodstatné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Majerová (Trikolora): Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU

21:02 Majerová (Trikolora): Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Elona Muska.