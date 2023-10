Majerová (Trikolora): Lež se stala normou veřejných vyjádření

reklama

„Během deseti let bych chtěl být indián, kosmonaut nebo zelenooká blondýna. Dělám, co je třeba. Říkám to. Pevným hlasem a veřejně,” píše Vadim Petrov.

Ředitel zpravodajství ČT říká, že zpravodajství nemusí být nestranné, prezident Pavel, že Poláci něco říkají, ale že to tak nemyslí, a Fiala, že musí být něco, i když to vypadá přesně opačně.

Bílá paní. Procházka po neexistujícim mostě. Nedávno film odvysílali.

Úředník (Josef Bek : „Mezi sebou si můžeme sdělit i takový skutečnosti, který by nám lidi zmátly, kdyby se dostaly ven."

Přednosta (Ilja Prachař): „Ty přece dnes už jasně víš, že nejde o to, co je a co není. Důležitý přece je to správně vidět, jak to správně zhodnotit a jak na to správně reagovat."

Lež se stala normou veřejných vyjádření.

Zuzana Majerová Trikolora



