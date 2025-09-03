Majerová (Trikolora): Negativní názor na EU je stejně legitimní jako pozitivní

Pokud televizní moderátor vysloví větu, že v případě zvolení SPD HROZÍ referendum o vystoupení z EU, nemá takový člověk na moderátorském postu co pohledávat.
Je to úplně to samé, jako kdyby řekl, že v případě zvolení SPOLU či STAN naopak HROZÍ naše setrvání v EU.
V prvním ani ve druhé případě nic nehrozí. Oba názory jsou stejně legitimní. Postoj moderátora má proto být neutrální. Pokud by na vystoupení z EU bylo něco hrozivého nebo extrémního, pak by jediným logickým závěrem muselo být, že Britové jsou extremisté, což je samozřejmě nesmysl.
Negativní názor na EU je stejně legitimní jako ten pozitivní! Moderátoři by to měli respektovat. Touhle propagandistickou nemocí netrpí pouze redaktoři České televize, ale i jiných televizí a médií.
I s tím, bychom měli po volbách něco udělat.
Minimálně zahájit léčbu nemocného novinářského stavu…
Volte číslo 6. Jsme nejsilnější vlastenecká reálná opozice a s Vámi nepropadne už ani hlas! JO!
SPOJILI JSME SE PRO VÁS.
SPD + Trikolora + Svobodní + PRO + VY
autor: PV