Maláčová (SOCDEM): Co vlastně dostávají daňoví poplatníci za své daně v menších obcích?

Tohle mi přijde zatraceně důležité!

Pan ministr práce chce zrušit čtvrtinu poboček Úřadu práce. Celkem 83 poboček napříč celou zemí, zejména v menších městech či na vesnicích. Já s tím jasně nesouhlasím, protože tohle jde proti venkovu! Roky slýcháme, jak lidé nechtějí žít mimo města a venkov umírá. Navíc, Marián Jurečka byl donedávna předseda Lidovců, kteří se zájmy lidí z venkova oháněli. Teď si točí videa o venkovu další místopředseda vlády Vít Rakušan. Proč tedy vláda zase dělá přesný opak toho, co slibovali? Kolik lží ještě sneseme? Copak nestačilo, že už minulý rok Česká pošta zrušila mraky svých poboček?

Navíc, ministr Jurečka říká, že úřady práce jsou pouze místa, kde se žádá o dávky a lidé si o ně přeci mohou požádat online. On vlastně pokračuje v díle nejhoršího ministra práce a sociálních věcí všech dob, pana Drábka z TOP09, který úřady práce okleštil o veškerou agendu s přidanou hodnotou. Za něj úřady práce přestali lidem hledat práci, přestali pomáhat s rekvalifikací, sociální práci omezil na minimum. Já s tím ale nesouhlasím. Úřady práce nemají být pouhopouhé dávkomaty. My potřebujeme úřady, které zafungují jako trampolína a co nejrychleji pomohou lidi ve svízelné životní situaci vyhoupnout zpět do normálního života. Vždyť problémy naší společnosti narůstají a máslo na hlavě má hlavně Fialova vláda: Lidé se ze své výplaty neuživí, důchody osekali, bydlení je rekordně drahé, počet lidí v energetické chudobě narůstá…

Aby toho nebylo málo, svět práce se bude kompletně proměňovat, statisíce lidí se budou muset rekvalifikovat. Proč se neustále snižuje dostupnost veřejných služeb? Navíc, jen za téhle vlády se objem dávek na bydlení, které stát vydává, dokonce ztrojnásobil. A prosím, ať už pan ministr neopakuje tu scifi, že si můžou přeci všichni o vše žádat online. Hodně lidí potřebuje poradit, potřebuje lidskou pomoc, vlídné slovo a kvalitní sociální práci. Teď více než kdy jindy. A člověk se nám z té jejich racionalizace pobočkové sítě, jak tomu říkají, úplně vytratil.

Takže moje otázka zní? Proč pan ministr Jurečka dělá zásadní strategická rozhodnutí v Praze od stolu a bez konzultace se starosty, kterých se to týká? Proč jdou lidovci proti venkovu a malým městům? Proč by měly mít kvalitní veřejné služby lidé jen ve městech a lidé z venkova by za vším měli dojíždět? Co vlastně dostávají daňoví poplatníci za své daně v menších obcích?

Jana Maláčová SOCDEM



