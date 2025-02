Maláčová (SOCDEM): Trh s bydlením stále více ovlivňují investoři, kteří cílí na zisk

Ceny bytů překonaly další maximum: průměrný 70metrový byt podražil o více než 15 % a stojí už 7,7 milionu korun. Trh totiž stále více ovlivňují investoři, kteří si byty nepořizují k bydlení, ale čistě pro zisk.

Takhle to dál nejde! Proto SOCDEM chce, aby stát každoročně investoval 1 % HDP (to je dnes 80 miliard korun) do výstavby, rekonstrukcí a výkupu bytů do veřejného bytového fondu, tak jako to dělají ve Vídni. V Česku tak ročně přibude 20 tisíc bytů s nájemným, které si může dovolit každý. A to už je síla, která dokáže tlačit ceny bydlení dolů!

