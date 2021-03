Malý (Trikolóra): Češi jako dobytek na jatkách, aneb arogance a diletantismus Vlády ČR

To, co v současné době koná, nebo spíše nekoná vláda, podle mého názoru ohrožuje celou společnost na zdraví, životech, ohrožuje naši ekonomiku. Vláda jedná nekoncepčně, diletantsky a ke společnosti nebezpečně.

Kroky Vlády mi silně připomínají dobu před devadesáti lety, připínají mi kroky Adolfa Hitlera, který jejich postupnou nenápadnou realizací salámovou metodou na určitou dobu ovládl Evropu, zotročil ji, povolil jen tu jednu správnou pravdu a jiný názor umlčel. Ovládl media, vytvořil závislost lidí na „své vládě“ a na tom, co lidem povolil a předhodil a tvrdě trestal vše, co nebylo povoleno. Měl na to svá komanda.

Současné kroky Bruselu i naší Vlády realizují naprosto stejné kroky, možná rychleji a účelněji, protože používají moderní nástroje, sociální sítě, vyspělou techniku, léky, či spíše chemii a snadno nás sledují. To, co se děje má charakter nástupu fašismu. A já jsem přesvědčen, že fašismus nastupuje nejen u nás, nejen v Evropě, ale po celém světe. Zlo nepřichází z východu, ale ze západu.

Opět německý kancléř(ka) realizuje kroky k ovládnutí Evropy, opět s kolaborací Francie. Politici chrlí lži o tom, jak a co zajistili, jak zajistili testy ve firmách, přitom ty testy zajišťují a hradí firmy samé a nikoli tato, podle mého zkorumpovaná a diletantská vláda. Ministr vnitra Hamáček nemá peníze na registry, ale na vodní děla proti lidem ano. Blokace léků a vakcín z politických důvodů (Ivermectin, Sputnik V) ohrožuje zdraví a životy populace.

Ministr zahraničí Petříček spolu s rádobyprezidentem generálem Pavlem, Markétou Pekarovou Adamovou, Petrem Fialou a mnoha dalšími, by zřejmě nejraději vyhlásili válku Rusku. Generál Pavel by to podle vlastních slov posichroval atomovkou. Považují válku s Ruskem za prioritu před zdravím a životy obyvatel, před záchranou ekonomiky? Je pro ně politika a válka přednější, než lidé, kteří je zvolili?

Takto se Vláda chová k lidem, kteří ji zvolili a kteří ji živí. Nahnala lidi na očkování jako dobytek na porážku. Fotografie (foto respekt.cz) ze situace v nemocnici na Bulovce ze dne 13.1.2021 ve srovnání s Rakouskem:

To, že to den na to na Bulovce po vlně protestů vypadalo jinak (foto Blesk.cz) na podstatě věci nic nemění:

Vloni nakoupené miliony předražených a nefunkčních roušek proti Covidu z Číny fakticky ohrozily obyvatelstvo, protože to uvěřilo vládě, že pomáhají. Dnes navíc lékaři dokládají, že nejen že tyto roušky nepomáhají, ale jsou dokonce zdraví škodlivé. Vláda to však ignoruje, protože je to Vláda samolibých arogantních laických diletantů. Navíc, na předražených rouškách a dalších pomůckách se vloni brutálně vydělalo, tak proč v tom nepokračovat, že?

Opatření Vlády se minula účinkem, stav je takový, že Covid si dělá, co chce stejně, jako Vláda. Nouzový stav absolutně nefunguje, přesto je neustále prodlužován. Je důvodem jeho prodlužování snadné ovládání lidí a bezhlavé utrácení za vládní zakázky bez výběrového řízení? Podívejte se do Ruska, na jih Evropy. Vše otevřené, lidé bez roušek, ekonomika funguje, děti ve školách.

Až zase Babiš a spol. budou hlásat, co dělají pro lidi, rozhlédněte se kolem, co dělají pro své lidi ostatní země. Marodím, není mi dobře, měl bych ležet a odpočívat, ale tyhle svinstva mě nenechají v klidu. Konkrétně dnes „maličkost“, jak Vláda ČR zajistila testování a očkování ve srovnání s Vládou Rakouska. Podívejte se, jaké vytvořila lidem podmínky a srovnejte. Češi jsou nahnáni s prominutím jako dobytek na jatkách ve srovnání například s Rakušany.

Babiši, Hamáčku, Schillerová, Havlíčku, Petříčku, Maláčová, Blatný, ale i Fialo, Jurečko, Markéto Pekarová Adamová, Rakušane, Bartoši… okamžitě zrušte nouzový stav a nechte lidi dýchat! Ohrožujete tuto zemi a její obyvatele jak ekonomicky, tak zdravotně! Trvám na tom, aby Vláda předložila veškeré výdaje nad 10 mil., veškeré nákupy a zakázky k důsledné kontrole nezávislou organizací. Nouzový stav neruší povinnosti konat jako dobrý hospodář a neruší trestný čin korupce.

Současný diletantismus Vlády žene tento národ do náruče novodobých socialistů, do náruče Pirátů. Všimněte si, že Piráti mlčí, vyhýbají se jakýmkoli kategorickým prohlášením či střetům. Tím získávají politické body díky ostatním politickým stranám, které je ztrácejí. Pokud někdo chcete za premiéra vyznavače Antify Bartoše, podporovaného „kněžkou zla“ (jak se prý sama označuje), pak vězte, že po volbách bude mnohem hůř, než je dnes.

Je třeba se jim postavit nenásilnou, ale účinnost cestou v souladu se zákonem. Máme právo na odpor, máme právo postavit se diktatuře. Proto před pár dny vznikl „Pátý odboj“, který chce legální cestou bojovat proti stávajícímu zlu, proti totalitě, proti nastupujícímu fašismu. Chceme spojit tento národ bez ohledu na to, kdo s jakým politickým subjektem sympatizuje v nenásilném boji proti stávajícímu zlu.

Toto není stanovisko žádného politického subjektu, ale moje osobní vyjádření

Michal Malý

koláž fotografie: respekt.cz - Fronta na Bulovce, středa 13. ledna 2021

Převzato z profilu politika.

Michal Malý Trikolóra



