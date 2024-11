Marek Zeman: Kam zmizela evropská demokracie?

Tak tomu bylo již za starověkého Řecka. Pokud jsou hlasy volených zástupců zesměšňovány a uráženy s cílem je zastrašit a umlčet, pak se s demokracií děje něco špatného. Nakonec to může vést k zákazu nepohodlných stran či k rozpuštění příslušného parlamentu. Tak tomu bylo například po nástupu Adolfa Hitlera k moci.

Vždy jsem se pozastavoval nad tím, když někdo kritizuje parlament za to, že se tam poslanci hádají. Že nejsou schopni se domluvit a být jednotní. To snad by nikdo přeci po nich ani neměl chtít. Vládu jedné strany a její Národní fronty jsme si přeci užili dost a dost. Ne všichni to tak cítí.

Čím dál tím více ve mně zraje přesvědčení, že právě Evropský parlament byl konstruován s cílem jednoty ve smyslu evropské centralizace, vedoucí k federalizaci. Nemá zákonodárnou možnost, aby snad někoho nenapadlo bez předchozího konsensu (rozumějme bez předchozího posvěcení Evropskou komisí) něco navrhovat. Jistě je to zarážející, aby volený zástupce lidu (Evropanů) neměl mít možnost navrhnout nějaký nový zákon (direktivu), který by následně mohl být Evropským parlamentem schválen. Už to je nedemokratické.

Nyní jsme svědky ostrakizace poměrně podstatné frakce EP, a to frakce Patriotů. Poslanci této frakce nejsou „připuštěni“ do vedení EP, ale jsou dání do tzv. sanitárního kordónu, tedy něčeho, jako je biblický očistec, aby se mohli a měli POUČIT! Inu, kdo nejde s námi - jde proti nám! Navíc jsou očerňováni jako přisluhovači Putina a tak podobně. Vše pod heslem požadované proevropské jednoty. Prostě bruselská „kolečka“ se musí správně točit, jinak by se také celé soukolí mohlo zadřít.

To si uvědomuje velice silně předsedkyně EK paní Ursula von der Leyen, která velmi zaujatě odsoudila maďarské předsednictví Rady Evropy, reprezentované premiérem Orbánem. Nenechala na něm nit suchou. Především za to, že plně nepodporuje válku na Ukrajině a evropské protiruské sankce. Musím říci, že maďarský premiér si nenechal nic líbit…

Deklarace potřebné prounijní jednoty, která je donekonečna vyžadována i celou řadou evropských státníků a také masmédii, je v tomto kontextu nežádoucí. Nejenže brání pluralitě volených zástupců nás Evropanů, ale především je pro Evropu kontraproduktivní, či spíše přímo zhoubná. Důsledky v podobě stagnace či propadu evropské ekonomiky vidíme dnes a denně. V Česku i Evropě.

