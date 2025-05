Maříková (SPD): Karlovarská nemocnice se připravuje na moderní diagnostiku

Tento významný krok představuje naději a posun vpřed nejen pro samotnou nemocnici, ale především pro pacienty z celého Karlovarského kraje.

Význam této investice nelze podcenit. V celém Karlovarském kraji dosud není dostupné pracoviště vybavené PET/CT přístrojem, což nutí pacienty podstupovat náročné cesty do Plzně či Chomutova. Nové zařízení v Karlových Varech tak výrazně zkrátí čekací lhůty, zlepší dostupnost vyšetření a zvýší komfort pacientů. Navíc přinese možnost včasnější a přesnější diagnostiky, což je klíčové především u onkologických onemocnění. Přístroj bude sloužit nejen pro onkologické pacienty, ale i pro další medicínské obory, kde je precizní zobrazení v těle zásadní.

Investice do moderních technologií jde ruku v ruce s rostoucími nároky na kvalitu zdravotní péče. Zavedení PET/CT přístroje nejenže zvýší odbornou úroveň nemocnice, ale zároveň přiláká špičkové odborníky a umožní další rozvoj specializovaných pracovišť. To vše přispívá ke stabilizaci zdravotnictví v regionu a k větší důvěře pacientů ve veřejné zdravotnické služby.

Karlovarská krajská nemocnice tímto krokem potvrzuje své místo jako klíčové zdravotnické zařízení regionu. Připravované změny přinesou větší jistotu, naději i úlevu pacientům a jejich rodinám. Doufejme, že jaro příštího roku přinese nejen nový přístroj, ale i nový standard péče v celém kraji – moderní, dostupný a lidský.

Zavedení PET/CT technologie do Karlovarské krajské nemocnice je nejen technickým milníkem, ale také symbolem rostoucí péče o zdraví obyvatel našeho kraje. Je to jasný důkaz, že i mimo velká města může být dostupná špičková medicína. Díky tomuto kroku bude možné lépe zachytit onemocnění v jejich raných stádiích, cíleně plánovat léčbu a zvyšovat šance na úplné uzdravení. Karlovarský kraj tak získává do svých rukou nástroj, který přinese konkrétní pomoc stovkám lidí ročně a to je bezpochyby důvod k hrdosti i naději do budoucna.

Karla Maříková SPD



