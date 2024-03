Maříková (SPD): Rozhodnutí EU může přinést totální kolaps vytápění

reklama

Brusel schválil zákaz kotlů na uhlí, plyn či lehké topné oleje. Může to přinést totální kolaps vytápění. Evropský parlament minulé pondělí schválil kontroverzní směrnici o energetické náročnosti budov, jejíž součástí je i zákaz používání fosilních paliv pro vytápění a ochlazování budov do roku 2040. Znamená to, že kotle na uhlí, plyn nebo lehké topné oleje se stanou nejpozději od tohoto data minulostí. Celé je to ještě nebezpečnější proto, že kvůli zvýšeným cenám za regulované platby elektřiny se velmi začíná prodražovat provoz tepelných čerpadel. A kvůli emisním povolenkám se prodražuje i dálkové vytápění na uhlí a omezuje se těžba uhlí.

Co se týče vytápění budov, kotle na fosilní paliva jako uhlí, plyn nebo lehké topné oleje musí být do roku 2040 odstaveny. Už od roku 2025 se ruší dotace na kotle na fosilní paliva, přičemž hybridní formy vytápění (např. kotel s tepelným čerpadlem nebo fotovoltaikou) budou stále podporovány.

Zdeněk Lyčka, prezident Asociace podniků topenářské techniky (APTT), upozorňuje, že ne všude se dá instalovat tepelné čerpadlo, kotle na biomasu nebo elektrické vytápění.

„V podstatě u poloviny bytových domů, které topí plynem v současné době neexistuje alternativa hlavně za plynové kotle,“ sdělil Epoch Times a dodal, že sázka na nahrazení zemního plynu vodíkem je podle něj slepou uličkou.

Zařazení plynu na černou listinu podle něj vyvolává obří nejistotu nejenom mezi výrobci kotlů, ale také mezi spotřebiteli. „Tak, jak jsou ty ideje teď nastaveny, to směřuje k totálnímu kolapsu, hlavně u rezidenčního vytápění. A za tím si stojím,“ říká zástupce topenářů.

Cílem této naprosto nesmyslné směrnice je dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050. Pro schválení této směrnice hlasoval na Radě ministrů životního prostředí EU v loňském roce i zástupce Fialovy vlády.

V Evropském parlamentu pro tuto směrnici zásadně poškozující ČR a její občany hlasovali europoslanci zvolení za TOP 09 (Niedermayer), STAN (Polčák), za Piráty (Gregorová, Kolaja, Peksa) a europoslankyně Maxová (zvolena za ANO, nyní členka ČSSD). Europoslanec za SPD Ivan David hlasoval samozřejmě proti. Jedná se o další produkt škodlivé zelené ideologie a politiky EU.

Na příkladu této směrnice EU je jasně vidět, jak důležité budou letošní volby do Evropského parlamentu. Půjde o zásadní souboj mezi progresivistickými zastánci obdobných šílených opatření likvidujících hospodářství a životní úroveň lidí v členských státech EU a jejich odpůrci, vlasteneckými politiky hájícími národní zájmy svých zemí.

„V rámci nové výstavby bude od roku 2030 pro všechny nové budovy platit takzvaný bezemisní standard, který mimo jiné spočívá v zákazu produkování emisí z fosilních zdrojů na místě. Je tedy velmi pravděpodobné, že se v těchto budovách nebudou moci instalovat kotle spalující fosilní zdroje,“ uvedla pro tn.cz mluvčí ministerstva průmyslu Miluše Trefancová.

Zadavatel, zhotovitel: SPD a Trikolora

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Maříková (SPD): Uprchlíkům z Ukrajiny nejčastěji chybí základní očkování Fiala a ministři. Když slyšíte u pultíku, co si povídají... Opoziční poslankyně vyprávěla lidem Takto si členství v EU nepředstavoval asi nikdo... Maříková z SPD o vysvědčení pro Brusel Poláci stavěli dálnice, my cyklostezky... Majerová v Tachově o fialových brýlích a svobodě po projevu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE