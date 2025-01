Mašek (ANO): Chce zvolat klasické "vracejte vstupné"

Tak si rozebereme, co vyprávěla za pohádky paní Pekarová v interviu na ČT24.

Opozice se rozhodla blokovat sněmovnu a znemožnila diskuzi o tom, co se podařilo udělat pro lidi.

Ne, nesmějte se. Tak opozice blokuje sněmovnu, aby znemožnila diskuzi o tom, co se podařilo vládě udělat pro lidi. Opravdu, asi se bojí, že by lidé dostali záchvat smíchu při poslechu těch úspěchů. Nikdo nic neblokuje, probíhá normální diskuze o zákonech. Doufám, že to se snad ještě v parlamentu může a opravdu tam nemusíte říkat, co se vám povedlo udělat pro lidi. Oni to cítí každý den, jako když si šlápnete na lego.

Podařila se jim digitalizace, například občanské průkazy v mobilu nebo digitalizované zdravotnictví.

Mám to komentovat? Raději ne… pan ministr Válek ví a paní Pekarová ne. Mohla by se ho zeptat, jak máme digitalizované zdravotnictví, protože tam je to tak digitální, že to skoro neexistuje. Mimochodem, tu digitalizaci teď o dva roky sami odložili. Zřejmě paní předsedkyně nebyla v práci, nebo jí to neřekli?

Reálné mzdy nejsou na předcovidové úrovni.

Jeden z dotazů, na který paní Pekarová nezareagovala… proč asi. Budou tu do tří let přece německé platy. Ano, a jednorožci budou běhat po Praze...

Dostupné bydlení neexistuje, protože řada lidí si vlastní bydlení nemůže dovolit. A tady pozor... perlička. Žádná vláda nemá tento problém v rukou, nemůže to vyřešit, a na druhé straně, už to řeší zjednodušením stavebního řízení.

Chápete, ne? Ne? Já také ne, po tom, co to tady jeden Pirát úplně rozložil na molekuly, je to jako snažit se složit puzzle s chybějícími kusy.

Třetina lidí si nic nenašetří, k tomu se Pekarová nevyjádřila.

Pochopte, vyřeší to ty německé platy. Snad na ně čekáme jako na Godota.

Video pana premiéra bylo špičkové a optimistické. To, že v něm strašil lidi, je hloupost, straší opozice.

To je přece logické. Dávat předsedu opozice na billboard s Putinem je přece jen recese, stejně jako tvrdit, že kočka je pes. Politici opozice to přece "musí unést".

Kormidlo vláda namířila na západ a po volbách budeme zase otáčet kormidlo na východ.

Rozumíme si. Před příchodem této vlády jsme přece vždy mířili na východ.

Díky panu Havlíčkovi a panu Babišovi jsme byli z 97 % závislí na Rusku v oblasti plynu.

To asi nebudeme komentovat. Nebo ano? Pan premiér Fiala svoji loňskou na ruských zdrojích 95% závislost hájí tím, že nejde o podporu Putina, ale o možnost vybrat si to levnější, i když už jsme se odstřihli. A to je ta vysoká politika, možná. Je to třeba jen vysvětlovat.

Koalice Spolu bude mířit k 30 % ve volbách.

Nesmějte se, jedeme dál. Možná se blíží k těm 30 % stejnou rychlostí, jakou šnek běží maraton.

V minulém roce zkrotili inflaci.

Po tom, co lidé přišli o 30 % úspor, je to odvážné tvrzení… Nesmějte se, jedeme dál, možná za to krocení inflace dostali i diplom inflačního světového lídra.

Pokles důvěry ve stát, za to může ANO.

Tak jak jinak, oni za nic přece nikdy nemohli.

Zlepšuje se infrastruktura, rekordně staví dálnice. To musí lidé ocenit.

Za tři roky vykoupili pozemky, udělali projekty, změnili územní plány, postavili atd… Nesmějte se. To už nemá cenu dál komentovat...

A naprosto zaperlila při pokusu vysvětlit svůj opravdu odvážný státnický vzkaz prezidentu Trumpovi: "Kdo seje vítr, ten sklízí bouři".

Evidentně zhnusená tím, jak to v USA dopadlo, se v tom vysvětlování ztrácela a působila jako ta holubička, kterou vlastní hloupost vynesla až do nejvyšších pater české politiky.

Abychom nebyli nespravedliví, paní předsedkyni v rozhovoru zdatně sekundovala redaktorka veřejnoprávní televize s pokusy klást i některé dotazy takříkajíc "na tělo", bohužel ale chyběl tlak vyžadovat na ně odpovědi.

Po zhlédnutí pořadu se chce zvolat klasické "vracejte vstupné".