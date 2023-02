Mašek (ANO): Dominik Feri je zjevně nepoučitelný

reklama

Zdravím všechny,

sebevědomého poslance Dominika Feriho jsem potkával ve sněmovně a nikdy by mě nenapadlo, že to vše skončí takto. Přeji mu spravedlivý proces.

Je zajímavé z psychologického hlediska sledovat vývoj jeho osobnosti. Loni se demonstrativně pokusil o sebevraždu, včera již u soudu rozdával úsměvy a choval se sebejistě, tak jak ho známe ze sněmovny. Pro média se vyjadřoval až žoviálně...

Už to psal pan Kalousek a musím s ním výjimečně souhlasit.

Zveřejnění jména té dívky také pokládám za velkou ohavnost. Trestní oznámení je možné, pokud by se prokázalo, že to bylo opravdu vymyšlené. Nejen že by měl vědět, ale on přece dobře ví, že tím ublíží.

Ze statistik víme, že oběti sexuálního násilí se často bojí nebo nechtějí situaci řešit u soudu. Je to až 80 procent obětí sexuálních útoků nebo domácího násilí. Tolik lidí nosí v sobě trauma a nikdy ho nezveřejní.

Smutné, moc smutné.

„Feri neměl právo zveřejnit jména obětí, i když byla věc odložená. Proč to udělal netuším. Nijak mu to nepomůže a jmenovaným to může uškodit,” říká advokátka Věra Nováková, která u soudu s Dominikem Ferim figuruje jako konzultantka zmocněnkyně poškozených.

Dominik Feri je zjevně nepoučitelný.

Doufám, že si jej jeho někdejší mladí fanoušci už nebudou brát za příklad.

První se tenkrát vyjádřil místopředsedy TOP 0,9 Tomáš Czernin, že kauza nese “známky předvolebního boje” a podivil se, že “ta děvčata nešla na policii hned, co se to stalo”. A první vyjádření expředsedy TOP 0,9 knížete Schwarzenberga? Že to je normální!

Ti dva" TOP“ politici s modrou krví, tomu tenkrát opravdu nasadili korunu.

„Středověk skončil, pánové, probuďte se.“

Jako politik TOP09 už nemá co nabídnout, a jako člověk zklamal. Pošramocený obrázek naší společnosti, kde mladý student s fajfkou může přechodně uhranout davy mladých, ať už se chová jakkoliv.

Trochu pokornější start do nové životní etapy, Dominiku.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mašek (ANO): Musíme si nalít čistého vína Mašek (ANO): Máme uprchlickou krizi, Rakušan ji neřeší, řeší Babiše Sněmovní komise má vyšetřovat Zemanův Hrad. Tam se kradlo, tvrdí lidovec Mašek (ANO): Děkuji za názorový posun a věřím, že nezůstane jen u slov

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.