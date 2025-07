Mašek (ANO): Mlč, nebo jsi podezřelý

Kdo mluví nahlas, je ruský agent. Mlč, nebo jsi podezřelý. Tak zní nová mantra dnešního režimu. A novodobé Rudé právo, pardon, „nezávislá“ média, už jen poslušně opakují, co jim nadiktují z generálské kanceláře.

Poslanec Růžička upozorní na možné protiprávní chování armády, a co se stane? Nestane se vůbec to, co by se stát mělo, že by se média začala ptát, co přesně ty dokumenty říkají. Ne! Všichni se místo toho vrhnou na Růžičku jako slepice na zrní a začnou na něj řvát: Ruský agent! Kolaborant! dezinformátor! Proč? Protože upozornil na věci, o kterých se mluvit „nesmí“.

Tohle není žurnalistika. Tohle je odporná ideologická slátanina. Zvládli jste kompletně zahodit základní novinářské pravidlo být kritický ke každé moci, nejen k té, kterou zrovna nemáte rádi. Jestli nějaký novinář ztratil poslední zbytky cti, je to ten, kdo místo faktů řeší, kdo je přinesl. A jestli to náhodou není „někdo z opozice“.

Pak už se totiž pravda nepočítá, jen nálepka. A ta se teď jmenuje „ruský narativ“. Tohle už není směšné. Tohle je nebezpečné.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zcela vážně. Dneska se jakýkoli nesouhlas s vládou automaticky překroutí na „proruskou propagandu“.

Nepohodlný názor? Ruský agent.

Upozornění na porušení zákona? Kolaborant.

Kritika armády? Zrada.

K čemu jsme to došli? Růžička se zjevně dotkl něčeho, co mělo zůstat pěkně pod kobercem. Armádní papaláši, chránění poslušnými médii jak za normalizace. A zatímco armáda očividně asi zneužívá bezpečnostní struktury, tak Rudé právo verze 2025 poslušně drží linii. Žádné dotazy, žádné pochyby. Jen urážky a nálepky. Jste trapní. Služebníci moci.

Aby bylo jasno, pokud se potvrdí, že armáda špicluje lidi podle názorů, pak je to svinstvo. A to, že to zveřejnil opoziční poslanec, na tom vůbec nic nemění. Naopak, právě od toho tam ti poslanci jsou. Aby mluvili, když ostatní mlčí. Transparentnost versus cenzura. Bezpečnost versus pravda.

Ano, to je složité. Ale rozhodně to neznamená, že každé odhalení je automaticky „nepřítel státu“. To je rétorika, která smrdí totalitou. A že se toho chytla ruská propaganda? No a co? To má být argument? Když Putin dneska řekne, že prší, tak nesmíme zmoknout?

Pravdivost nějaké informace se neměří podle toho, kdo ji šíří, ale podle toho, jestli je to pravda. A jestli vám tohle jako novinářům ještě nedošlo, tak si běžte pro razítko k Fialovi rovnou na Úřad vlády.

Znovu: Pokud někdo porušil zákon, ať se vyšetří. Ale ne ten, kdo na něj ukázal, ale ten, kdo ho porušil. A pokud armáda skutečně analyzovala politické postoje občanů, pak by měli letět generálové, ne poslanec! A vy, kteří tomu tleskáte a pomáháte to zametat, ať už z přesvědčení, nebo z kariérismu, jdete špatným směrem.