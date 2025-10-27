Mašek (ANO): Letošní rok začne otevřeným střetem a přeskupením sil

27.10.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému usednutí Víta Rakušana do vedení Poslanecké sněmovny.

Mašek (ANO): Letošní rok začne otevřeným střetem a přeskupením sil
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Už za týden se znovu rozjede Sněmovna. Poslanci se sejdou na ustavující schůzi, papírově by mělo jít o rutinní záležitost. Zvolí si předsedu, místopředsedy a hotovo. Jenže, jak už to u nás bývá, i z technické procedury se rodí první politický střet.

Vedení Sněmovny mělo mít pět členů, o dva méně než minule. Na počtech ale nesejde, jde o jména.

ODS do funkce znovu posílá Jana Skopečka. Ten komoru vedl už dřív a proti jeho nominaci nikdo zásadně neprotestuje.

Zato u hnutí STAN se rozhořívá první otevřený problém: jejich kandidátem je prý stále předseda a současný ministr vnitra Vít Rakušan.

A právě tady začíná první politická bitva nové éry.

V médiích už to jede a veřejnost kroutí hlavou.

Někteří poslanci hnutí SPD, které jedná o vládní spolupráci s ANO a Motoristy sobě, už teď říkají otevřeně: Rakušana nepodpoří.

A není se čemu divit.

Na stole leží jeho odpovědnost za migrační pakt, který prosazoval, i dozvuky kauzy Dozimetr a podivné financování hnutí, jež se se jménem STAN vleče dodnes. Pro řadu poslanců je Rakušan symbolem arogance minulé vlády a těžko si lze představit, že by právě on měl reprezentovat „nový začátek“.

Neslučitelnost funkcí!

Aby toho nebylo málo, stojí tu i ústavní překážka.

Česká ústava jasně říká: ministr nemůže zároveň zasedat ve vedení Sněmovny.

Důvod je prostý – aby se nepletly dohromady dvě moci, výkonná a zákonodárná.

Jenže, jak už to v české politice chodí, i tohle se dá obejít. Stačí s volbou počkat. Až stará vláda podá demisi a nová bude jmenována, Rakušan už ministrem nebude.

A to už tedy bude „čistý“. Může být zvolen dodatečně.

Legální? Ano. Důstojné? Sotva.

Je to prostě obezlička, která působí trapně a může celý proces zbytečně protahovat. A nikdo dnes neví, kdy vůbec nová vláda vznikne.

Nebylo by lepší přijít s jiným jménem – méně konfliktním, méně zatíženým minulostí?

Udělá to ale STAN?

Rakušan je totiž pro část poslanců nevolitelný, a bylo by politicky moudré se zbytečnému střetu vyhnout. Volba místopředsedů je tajná. Každý hlasuje sám za sebe, žádná stranická kázeň neplatí.

A to znamená jediné: žádná dohoda není jistá.

K vítězství je třeba více než stovky hlasů. STAN jich má jen 22. Aby Rakušan uspěl, musel by dostat všechny hlasy opozice – a ještě nejméně devět z opačného tábora.

Takový scénář je prakticky nemožný.

Příběh o jedné funkci ukazuje mnohem víc, než se na první pohled zdá.

Letošní rok začne otevřeným střetem a přeskupením sil.

A paradox je na světě: zatímco ODS si svého místopředsedu prosadí bez jediného problému, Rakušan může být smeten hned při první zkoušce.

A pokud k tomu dojde, nebude to jen jeho osobní prohra.

Bude to signál, že politická mapa se skutečně mění.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Že prý nejsou jako Babiš. To fakt nejsou
Mašek (ANO): Jestli dnes někdo nemá právo moralizovat, je to Rakušan
Mašek (ANO): Po čtyřech letech zůstala černá díra
Mašek (ANO): STAN - politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , ODS , STAN , Rakušan , ANO , Skopeček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by Rakušan usednout do vedení Poslanecké sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Proč je důležité, kdo je v čele nějakého výboru?

A proč myslíte, že vám ANO žádného předsedu nedalo? A taky vzhledem k tomu, jak jde ta politická kultura z kopce (podle mě dost) neměly by se nějaké nepsané zvyklosti uzákonit? Jako třeba kdo má nárok na nějakého předsedu výboru nebo funkci ve vedení sněmovny?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy Kombinace potravin pro tělo naprosto nevhodnéKombinace potravin pro tělo naprosto nevhodné

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Letošní rok začne otevřeným střetem a přeskupením sil

21:02 Mašek (ANO): Letošní rok začne otevřeným střetem a přeskupením sil

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému usednutí Víta Rakušana do vedení Poslanecké…