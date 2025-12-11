Primátor Zarzycký: Na investice dáme 5,2 miliardy korun

11.12.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozpočtu Plzně na rok 2026.

Primátor Zarzycký: Na investice dáme 5,2 miliardy korun
Foto: Repro ČT
Popisek: Primátor Roman Zarzycký

Ahoj Plzeňáci, mám skvělou zprávu! Právě jsme schválili rozpočet na rok 2026, který bude opět REKORDNÍ z pohledu investic.

Na investice dáme 5,2 miliardy korun. Počítáme s příjmy 10,2 miliardy a s výdaji 12,9 miliardy korun. A já věřím, že se máme na co těšit.

Rekonstrukce náměstí Republiky

Modernizace hlavní knihovny v ulici Bedřicha Smetany

Záchrana kulturního domu Peklo

Budování TechTower II

Pokračování revitalizace DEPO2015

Zahájení výstavby objektu pro osoby s poruchou autistického spektra

Záchrana světově unikátního objektu Puech-Chabal v areálu naší vodárny

Výstavba dalších městských bytů, velké investice do zkvalitnění a rozvoje dopravní a sportovní infrastruktury, zeleně a životního prostředí, kultury, bezpečnosti, prostě všech oblastí života v našem městě.

Děkuji všem - i opozičním zastupitelům, kteří pro návrh rozpočtu zvedli ruku. A teď už jen Viktorka musí vyhrát v Athénách!

Konec hlášení a všem krásný den!

Mgr. Roman Zarzycký

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
