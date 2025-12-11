Primátor Zarzycký: Na investice dáme 5,2 miliardy korun

Ahoj Plzeňáci, mám skvělou zprávu! Právě jsme schválili rozpočet na rok 2026, který bude opět REKORDNÍ z pohledu investic.
Na investice dáme 5,2 miliardy korun. Počítáme s příjmy 10,2 miliardy a s výdaji 12,9 miliardy korun. A já věřím, že se máme na co těšit.
Rekonstrukce náměstí Republiky
Modernizace hlavní knihovny v ulici Bedřicha Smetany
Záchrana kulturního domu Peklo
Budování TechTower II
Pokračování revitalizace DEPO2015
Zahájení výstavby objektu pro osoby s poruchou autistického spektra
Záchrana světově unikátního objektu Puech-Chabal v areálu naší vodárny
Výstavba dalších městských bytů, velké investice do zkvalitnění a rozvoje dopravní a sportovní infrastruktury, zeleně a životního prostředí, kultury, bezpečnosti, prostě všech oblastí života v našem městě.
Děkuji všem - i opozičním zastupitelům, kteří pro návrh rozpočtu zvedli ruku. A teď už jen Viktorka musí vyhrát v Athénách!
Konec hlášení a všem krásný den!
Mgr. Roman Zarzycký
