Mašek (ANO): Slyšíte to ticho? Nikdo, nic

Novináři se přestali ptát a poslušně čekají, až co jim pan Rakušan naservíruje na zlatém podnose. Pár otázek už řada "neposlušných a netaktních" položila… ale odpovědi všem schází.

Teď už čekají, ti loajální, aby správně interpretovali odpovědi pana ministra. Dvě tiskovky v jeden den, nepříjemné otázky, a pak následuje dlouhé nic, vytuněné výzvou k mediálnímu klidu, výzvě k nepořádání ohňostrojů a diskuzí k možnému zavedení plošných psychotestů pro držitele zbrojních oprávnění.

Bezprecedentní situace vyvolala zcela přirozeně i řadu otázek, jak se mohlo něco takového stát a zda se v dané situaci postupovalo opravdu nejúčinněji.

Časový sled událostí 21. prosince 2023:

12:26 – Policie obdržela formou SMS informaci, že 24letý muž z obce Hostouň chce spáchat sebevraždu. V řádu minut vyjíždí do obce Hostouň zdravotnická a hasičská služba, reagují hlídky policie.

12:42 – Je přidán poznatek, že hledaný muž se podle svědkyně chce zabít v Praze a míří tam.

12:47 – Hlídka oznamuje nález mrtvoly muže, v následujících minutách je přidán poznatek, že v domě je nalezen nástražný výbušný systém. Středočeští policisté vyhlásili pátrání po mladíkovi v souvislosti s násilnou smrtí muže v regionu.

13:15 – Po hledaném muži je vyhlášeno celostátní pátrání. Mezi 13. a 14. hodinou se podle svědectví pohybovala policejní hlídka v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha. Jak potvrdil na dotaz deníku Echo24 šéf pražského ředitelství policie, hlídka byla v době před začátkem střelby v budově odvolána.

13:27 – Požadavek od policie ze Středočeského kraje, aby pražská policie provedla šetření na FF UK kvůli podezřelému a hledanému muži, a to s upozorněním, že může být ozbrojen.

13:48 – Policisté lokalizují telefon hledaného muže v Revoluční ulici.

13:49 – Policie má informaci, že podezřelý by mohl být v budově FF UK v Celetné ulici, protože tam ve 14 hodin začíná přednáška, kterou by měl navštívit.

14:00 – Zhruba hodinu před začátkem střelby dostalo informaci vedení FF UK.

14:22 – Začíná vyklízení univerzitní budovy v Celetné ulici. Policisté evakuují všechny učebny mimo té, kde měl být podezřelý tou dobou na přednášce.

14:59 – Telefonické hlášení střelby v hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha.

15:20 – Útočník je podle policie eliminován. Pravděpodobně se sám zastřelil brokovnicí.

Časová osa vychází zejména z popisu událostí, jak je prezentovala policie v den po útoku a ze svědectví zveřejněných v médiích.

Předpokládáme informace o vyhodnocení operačního a taktického řízení zásahu a odpovědi na otázky, které položíme při jednání výboru pro bezpečnost ve čtvrtek 1. 1. 2024.

A těch otázek bude více (mj.):

Šetření vražd v Klánovickém lese (časové souvislosti, motiv, důkazy, prošetřování podezřelých držitelů zbraní...)

Jak funguje monitoring sociálních sítí (reakce na výhrůžky zabitím ze strany možného pachatele) - je spolupráce mezi BIS a PČR účinná?

Byl účet pachatele na Telegramu "fejkový", jak v první reakci tvrdil ministr vnitra?

Proč nikdo nereagoval na registraci velkého množství zbraní studentem jen krátce po nabytí zbrojního oprávnění?

Vyhodnocení operačně-taktického řízení zásahu v budovách FF s odkazem na výše uvedený sled událostí, proč nebyla provedena evakuace předem?

Následná evakuace, byla bezpečná?

Jaká účinná opatření vyplynou z vyhodnocení zásahu?

