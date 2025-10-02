Mašek (ANO): Tohle má být elita naší armády? Opilí jak carští důstojníci?

Obrana státu není žádná hra. Není to hospodský fotbálek ani víkendový mejdan. Obranyschopnost České republiky je dlouhodobě pod drobnohledem a lidé očekávají profesionalitu, disciplínu a čest. Ne to, že se nám vrchní představitelé armády budou opíjet jako „carští důstojníci“ při rozlučce se svobodou.
Jenže přesně tohle se stalo. A tentokrát to neskončilo jen ostudou – tentokrát to skončilo vážným zraněním jednoho z nich.
Co se doopravdy stalo v Brně, v noci na čtvrtek 25. září ve tři hodiny ráno?
Média přinesla hrubé obrysy a teď postupně skládáme obrázek, který je čím dál děsivější.
A já se ptám:
Tohle má být elita naší armády?
Tohle mají být lidé, kteří drží prst na spoušti obrany státu?
Jestli tohle není přímo ohrožení bezpečnosti, tak co už?
Je to incident, který zasahuje nejvyšší patra AČR a přímo se dotýká naší obranyschopnosti. Není to jen nějaký průšvih v kantýně – tohle je průšvih, na který musí přijít tvrdá reakce.
Proto klademe jasné otázky a očekáváme jasné odpovědi. Ne mlžení, ne PR řečičky:
Co se skutečně odehrálo v baru v blízkosti Univerzity obrany v Brně v časných ranních hodinách?
Jaká společnost tam byla, kdy do baru přišli a co celé „slavnosti“ předcházelo?
Šlo snad původně o oslavu v objektu Univerzity obrany – tedy ve státním zařízení?
Kdo všechno byl přítomen?
Byli to příslušníci AČR, kteří mají přístup k utajovaným informacím a zbraním?
Bylo vyšetřování incidentu předáno vojenské policii, nebo se to někdo snaží zamést pod koberec?
Proč nebyl zraněný generál ošetřen ve vojenské nemocnici v Brně? Proč se to tají?
Jaké důsledky byly a budou přijaty pro aktéry incidentu? Jak to bude s jejich bezpečnostní prověrkou?
Jaký je postup do ukončení vyšetřování?
Jsou aktéři postaveni mimo službu, nebo dál „chodí do kanclu“, jako by se nechumelilo?
Jaký dopad to má na pověst a důvěryhodnost AČR?
Tohle není akademická debata. Chceme odpovědi, chceme odpovědnost, chceme tvrdá a spravedlivá opatření.
Když se voják opije a udělá průšvih, nese následky.
Když se opije generál a skončí to napadením s vážným zraněním bodnou zbraní, musí nést následky ještě tvrdší.
Přestaňte dělat z veřejnosti hlupáky. Přestaňte se schovávat za „probíhající vyšetřování“. Lidé mají právo vědět, jestli armáda, která má bránit jejich životy, je schopná držet disciplínu.
A pokud ne, musí přijít razantní personální opatření.
Tohle není legrace – jde o bezpečnost státu.
autor: PV