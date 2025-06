Mašek (ANO): To by bylo 2,5 milionu na jeden batoh

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych tady tematicky navázal na svého ctěného kolegu Metnara a navázal také na paní ministryni Černochovou, která měla včera pro mě naprosto neuvěřitelný bojovný příspěvek o tom, jak ANO dělalo všechno špatně a ona dělá všechno dobře. Musím se vejít do dvou minut. Tedy, nákup 77 Leopardů 2A8, které váží stejně jako Abramsy kolem sedmdesáti tun, to už tady kolega Metnar vysvětlil. Jenom, že paní ministryně tady z našeho předsedy Andreje Babiše dělala neználka a říkala, že to je úplně jiná váhová kategorie. Takže špatně.

(Těch) 800 batohů za 2 miliardy, já si myslím, že se tady snad paní mistryně musela splést, protože to by bylo 2,5 milionu na jeden batoh. Ať je to tak nebo tak, tak je to zajímavé, že se v těch číslech nevyznává.

Nákupy F-pětatřicítek, námi samozřejmě kritizované v minulosti. Byli jsme na semináři. Opět tam byl Andrej Babiš a tam mu vedení ministerstva, včetně náměstka Šulce a ředitelky obchodního oddělení a ekonomiky, slíbili, že nám dají osm alternativních nabídek na jiná letadla, porovnání, jak to ekonomicky vychází. Byly to lži, nic nakonec neměli. Neměli v tu chvíli ani porovnání vůči gripenům, takže také špatně.

Další věci - pásová vozidla se mají kupovat, 246 vozidel. Nedaří se. Máme samé problémy v té armádě. Od NATO jsme měli úkol si zajistit protivzdušnou obranu. Nemáme nic, paní ministryně nám neříká pravdu. A ty F-35 jsou víc než dvakrát dražší, než je nakupují jiné státy. A současné války ukazují, že ty stíhačky skutečně nejsou to pravé ořechové.

Já se ještě jednou přihlásím. Děkuju.

